Як гаряча ванна впливає на здоров'я

Приймання гарячих ванн не тільки дає можливість розслабитися і порелаксувати, а й корисно впливає на здоров'я. Зокрема, вони допомагають зменшити запалення, знизити рівень цукру в крові, покращити сон, обмін речовин і кровообіг та дають тривалий ефект.

Як пише медичний ресурс MedicalNewsToday, приймання гарячих ванн є дуже корисним для людей із малорухливим способом життя.

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Зокрема, навіть разовий прийом гарячої ванни сприяє збільшенню в крові кількості протизапальних клітин. Також при цьому в організмі зростає концентрація речовини, яка знищує хвороботворні бактерії, розслаблює судини й знижує кров'яний тиск.

Дослідникам вдалося виявити лікувальні властивості гарячих ванн під час експерименту, який тривав 2 тижні. За цей період добровольці пройшли по 10 сеансів гарячих водних процедур, кожна з яких тривала 1 годину. Температура води при цьому становила 39 градусів тепла.

Вчені брали зразки крові у добровольців перед кожною процедурою, після неї, а також ще через 2 години. Окрім того, кожні 15 хвилин фахівці вимірювали показники кров'яного тиску, температуру тіла та пульс.

Через 2 тижні участі в експерименті у всіх, хто брав у ньому участь, знизився рівень цукру в крові, зменшилася інтенсивність запалення й покращилася робота серцево-судинної системи.

До слова, раніше співробітники Фрайбурзького університету розповіли, що приймання гарячої ванни двічі на тиждень допоможе підлікувати депресивні розлади. Окрім того, гаряча вода – вдвічі ефективніша, ніж фізичні навантаження, які вважаються дуже корисними під час терапії депресії.

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