Як гендерна рівність впливає на сон: цікавий факт

Парам, яким притаманний сексизм, важче якісно висипатися та дотримуватися балансу між роботою і відпочинком.

Про це свідчать результати дослідження американських і австралійських учених, повідомляє Knife.

Науковці з’ясували, що нерівність відбивається на якості сну чоловіків і жінок. Так заспокоювати малюків ночами або чекати підлітків з вечірки частіше доводиться жінкам. У той же час чоловікам, які самотужки утримують сім'ю, важко звільнитися від думок про роботу вночі.

Читайте також: "Стоп сексизм": Цукерберг йде у декретну відпустку

Дослід-спостереження проводилися серед 14 143 жителів 23 європейських країн.

Більше новин про лікування різноманітних захворювань, медицину в Україні, здоровий спосіб життя та харчування, вагітність та пологи, відкриття у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.