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Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Як гендерна рівність впливає на сон: цікавий факт

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Рівноправні стосунки покращують сон
Рівноправні стосунки покращують сон / Unsplash

Парам, яким притаманний сексизм, важче якісно висипатися та дотримуватися балансу між роботою і відпочинком.

Про це свідчать результати дослідження американських і австралійських учених, повідомляє Knife.

Науковці з’ясували, що нерівність відбивається на якості сну чоловіків і жінок. Так заспокоювати малюків ночами або чекати підлітків з вечірки частіше доводиться жінкам. У той же час чоловікам, які самотужки утримують сім'ю, важко звільнитися від думок про роботу вночі.

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Дослід-спостереження проводилися серед 14 143 жителів 23 європейських країн.

Більше новин про лікування різноманітних захворювань, медицину в Україні, здоровий спосіб життя та харчування, вагітність та пологи, відкриття у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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