Як героїчний полк "Азов" наводить жах на проросійських бойовиків: репортаж з Донбасу

Окупанти намагаються дискредитувати українську армію біля Новолуганського. Для цього вони влаштовують провокації, щоб потім спостережній місії ОБСЄ доповісти, нібито українські армійці порушують режим тиші. Але полк "Азов", який боронить ці рубежі на Донеччині, сміливо протидіє провокаціям та наводить жах на ворогів.

Провокації бойовиків

Територіально на боці бойовиків працює спостережна місія ОБСЄ. Тому російські найманці навмисно провокують наших армійців на вогонь у відповідь, щоб одразу показати це спостерігачам, мовляв, ось дивіться як по нам гатять "злі укропи".

Ефектне відео: Як українські бійці дали відсіч ворогу на Донбасі

"Перед приїздом ОБСЄ починаються провокації. Ну ми вже відрізняємо провокації від планової роботи. Тому не піддаємося на них", – говорить боєць полку "Азов" НГУ за позивним "Тахо".

Зазначимо, що полк "Азов" для бойовиків, як червона ганчірка для бика. Цих хлопців окупанти водночас ненавидять і бояться, тому щодня стріляють по позиціях "азовців".

"Азов" наводить жах на ворогів

Боєць "Азову" за позивним "Шапа" раніше працював менеджером в ресторанному бізнесі, не служив строкову службу та не мав справи зі зброєю, але війна в Україні змусила його змінити професію. Тепер разом з побратимами він наводить жах на ворога. Військовий розповідає, що бойовики розмовляють між собою, що "Азов" має скоро поїхати.



Полк "Азов" захищає Україну від бойовиків

Звичайно, ці хлопці живі люди. Їм дуже боляче, коли втрачають побратимів. Зокрема, тиждень тому російська артилерія накрила позиції азовців – двоє загинули та вісім отримали поранення. Але це та плата за українську незалежність.

Морального занепаду немає. Є більше бажання помститись за побратимів, забрати свою землю та знищити ворога. Це основні наші цілі і задачі,

– відповів "Шапа".

Останнім часом бойовики часто використовують "кулібіни" – зброя, гранати для якої беруть з гранатомета РПГ та роблять саморобний перехідник, на який накручують мінометну міну. Так, звичайний гранатомет перетворюється на більш потужнішу зброю. От тільки точність у такого снаряда – майже ніяка.

Як минула доба на фронті? Окупаційні війська Росії знову порушили усі домовленості про припинення вогню і 21 червня 25 разів обстріляли позиції українських військових. Внаслідок ворожих дій один боєць ЗСУ отримав поранення.



З початку доби, 22 червня, окупанти тричі відкрили вогонь по українських позиціях поблизу Водяного, Широкиного та Старогнатівки. Бойовики застосували проти українських захисників гранатомети різних систем, стрілецьку зброю та великокаліберні кулемети. Проте військові ЗСУ продовжують надійно контролювати окупантів на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

За словами кореспондента 24 каналу, журналістам, які працюють на війні, вже набридло казати штампами "бойовики порушують режим тиші". Адже вони на власні очі багато років бачать, що цей так званий режим тиші існує тільки на папері.