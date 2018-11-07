Як голлівудські зірки голосували на виборах Конгресу США: яскрава фотопідбірка

Вчора, 6 листопада, у Сполучених Штатах Америки відбулись заплановані проміжні вибори політиків до Конгресу. Чимало американців відвідали дільниці та віддали свої голоси за кандидатів. Винятком не стали й знаменитості.

Вже наступного дня після виборів мережа рясніла яскравими знімками з виборчих дільниць. Голлівудські актори, музиканти, світські левиці, музиканти, моделі, телеведучі – чимало відомих людей скористались своїм правом та віддали голоси за політиків. При цьому більшість з них агітували інших не ігнорувати знаковий день для США та витратити кілька хвилин на проміжні вибори.

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Так, свій громадянський обов'язок виконали Єва Лонгорія, Зої Салдана, Ембер Хьорд, Мадонна, Джулія Робертс, Сінді Кроуфорд, Гвінет Пелтроу, Пінк, Кім Кардашян, Джессіка Біл, Кеті Перрі та інші. Окрім цього, вперше за кілька місяців лікування у світ вийшла співачка Демі Ловато. Зірка оговталась після передозування наркотиками, яке сталось в липні 2018 року.

Чимало знаменитостей позували перед камерою в патріотичному одязі чи з емблемами. Журналісти LifeStyle 24 підібрали промовисті та яскраві фото з виборів до Конгресу США.

Демі Ловато

Джулія Робертс

Сінді Кроуфорд

Єва Лонгорія та Зої Салдана

Демі Мур

Пінк

Рікі Мартін

Опра Вінфрі

Гвінет Пелтроу

Кеті Перрі

Різ Візерспун

Мадонна

Дрю Беррімор

Ембер Хьорд