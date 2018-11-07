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      Як голлівудські зірки голосували на виборах Конгресу США: яскрава фотопідбірка

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      Голлівудські зірки на проміжних виборах Конгресу США
      Голлівудські зірки на проміжних виборах Конгресу США / 24 Канал

      Вчора, 6 листопада, у Сполучених Штатах Америки відбулись заплановані проміжні вибори політиків до Конгресу. Чимало американців відвідали дільниці та віддали свої голоси за кандидатів. Винятком не стали й знаменитості.

      Вже наступного дня після виборів мережа рясніла яскравими знімками з виборчих дільниць. Голлівудські актори, музиканти, світські левиці, музиканти, моделі, телеведучі – чимало відомих людей скористались своїм правом та віддали голоси за політиків. При цьому більшість з них агітували інших не ігнорувати знаковий день для США та витратити кілька хвилин на проміжні вибори.

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      Так, свій громадянський обов'язок виконали Єва Лонгорія, Зої Салдана, Ембер Хьорд, Мадонна, Джулія Робертс, Сінді Кроуфорд, Гвінет Пелтроу, Пінк, Кім Кардашян, Джессіка Біл, Кеті Перрі та інші. Окрім цього, вперше за кілька місяців лікування у світ вийшла співачка Демі Ловато. Зірка оговталась після передозування наркотиками, яке сталось в липні 2018 року. 

      Чимало знаменитостей позували перед камерою в патріотичному одязі чи з емблемами. Журналісти LifeStyle 24 підібрали промовисті та яскраві фото з виборів до Конгресу США. 

      Демі Ловато

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Demi Lovato (@ddlovato)

       

      Джулія Робертс

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Julia Roberts (@juliaroberts)

       

      Сінді Кроуфорд

       

      Єва Лонгорія та Зої Салдана

       

       

       

      Демі Мур

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Demi Moore (@moore2d)

       

      Пінк

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений P!NK (@pink)

       

      Рікі Мартін 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Ricky (@ricky_martin)

       

      Опра Вінфрі

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Oprah (@oprah)

       

      Гвінет Пелтроу 

       

      Кеті Перрі

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений KATY PERRY (@katyperry)

       

      Різ Візерспун 

       

      Мадонна

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Madonna (@madonna)

       

      Дрю Беррімор 

       

      Ембер Хьорд

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Amber Heard (@amberheard)

       

      Теги: Новини США LifeStyle Мадонна Кіно Голлівуд Музика Єва Лонгорія Гвінет Пелтроу Кеті Перрі Різ Візерспун
      Джерело: 24 Канал
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