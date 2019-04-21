Як голосують у різних регіонах України
В Україні стартував другий тур президентських виборів, всі виборчі дільниці розпочали свою роботу згідно з графіком. Відтак вони працюватимуть з 8:00 до 20:00. Журналісти 24 каналу впродовж усього дня стежать за ситуацією на виборчих дільницях у всіх містах України.
Львів
На Львівщині усі виборчі дільниці розпочали свою роботу вчасно, станом на ранок жодних порушень не зафіксували, повідомила кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.
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Вона додала, що львів'яни потрохи йдуть голосувати, але їх небагато. Також вона зауважила, що другий тур на Львівщині охороняє понад 800 правоохоронців. Загалом має право голосувати 1 мільйон 935 тисяч виборців.
Дивіться відео: як голосують у Львові
Харків
У Харкові ж зранку, ще до відкриття дільниць, вишуковувались невеликі черги виборців. Кореспондентка 24 каналу зауважила, що на її дільниці станом на 8:30 проголосувало вже понад 100 людей.
До слова, у першому турі харків'яни голосували чи не найактивніше. Тому, сподіваємося, що така тенденція залишиться і надалі.
Дивіться відео: як голосують у Харкові
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