Як голосують у різних регіонах України

В Україні стартував другий тур президентських виборів, всі виборчі дільниці розпочали свою роботу згідно з графіком. Відтак вони працюватимуть з 8:00 до 20:00. Журналісти 24 каналу впродовж усього дня стежать за ситуацією на виборчих дільницях у всіх містах України.

Львів

На Львівщині усі виборчі дільниці розпочали свою роботу вчасно, станом на ранок жодних порушень не зафіксували, повідомила кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

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Вона додала, що львів'яни потрохи йдуть голосувати, але їх небагато. Також вона зауважила, що другий тур на Львівщині охороняє понад 800 правоохоронців. Загалом має право голосувати 1 мільйон 935 тисяч виборців.

Дивіться відео: як голосують у Львові

Харків

У Харкові ж зранку, ще до відкриття дільниць, вишуковувались невеликі черги виборців. Кореспондентка 24 каналу зауважила, що на її дільниці станом на 8:30 проголосувало вже понад 100 людей.

До слова, у першому турі харків'яни голосували чи не найактивніше. Тому, сподіваємося, що така тенденція залишиться і надалі.

Дивіться відео: як голосують у Харкові

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