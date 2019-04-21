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      Як голосують у різних регіонах України

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      Як голосують у різних регіонах України
      Як голосують у різних регіонах України / ua.news

      В Україні стартував другий тур президентських виборів, всі виборчі дільниці розпочали свою роботу згідно з графіком. Відтак вони працюватимуть з 8:00 до 20:00. Журналісти 24 каналу впродовж усього дня стежать за ситуацією на виборчих дільницях у всіх містах України.

      Львів

      На Львівщині усі виборчі дільниці розпочали свою роботу вчасно, станом на ранок жодних порушень не зафіксували, повідомила кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі. 

      Читайте також: Як голосують українці за кордоном: фото та відео

      Вона додала, що львів'яни потрохи йдуть голосувати, але їх небагато. Також вона зауважила, що другий тур на Львівщині охороняє понад 800 правоохоронців. Загалом має право голосувати 1 мільйон 935 тисяч виборців. 

      Дивіться відео: як голосують у Львові

      Харків

      У Харкові ж зранку, ще до відкриття дільниць, вишуковувались невеликі черги виборців. Кореспондентка 24 каналу зауважила, що на її дільниці станом на 8:30 проголосувало вже понад 100 людей. 

      До слова, у першому турі харків'яни голосували чи не найактивніше. Тому, сподіваємося, що така тенденція залишиться і надалі. 

      Дивіться відео: як голосують у Харкові

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      blog_ava
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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Новини Харкова Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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