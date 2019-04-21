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      Як голосують українські військові на Донбасі: фото і відео

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      Голосування українських військових на Донбасі
      Голосування українських військових на Донбасі / Штаб ООС

      Військовослужбовці Об'єднаних сил проявляють високу активність під час голосування у другому турі виборів президента на спеціалізованих виборчих дільницях на Донбасі.

      На спеціальній виборчій дільниці у найближчому до передових позицій 61-му військовому мобільному госпіталі в Маріуполі військові ще до 8:00 влаштували чергу.

      Читайте також: Як голосують українці на виборах президента: яскраві фото

      На спецділянці військових в Авдіївці станом на 18:00 явка становила 70%, повідомив секретар комісії.

      На виборчих дільницях у зоні ООС не було жодних скарг і заяв про порушення виборчого права, повідомила омбудсмен Людмила Денісова. Вона нагадала, що в зоні ООС працюють 80 спеціальних виборчих дільниць.

      "Ми запланували візити до 13. І вже всі 13 виборчих дільниць нами на цей час перевірено. В принципі жодних порушень не зафіксовано, тобто заяв і скарг про порушення виборчого права працівниками не надано", – зазначила Денісова.

      Читайте також: Хто з кандидатів у президенти та політичної еліти прийшов проголосувати у другому турі: фото

      Голосування військових на виборчій дільниці у Попасній:

      blog_ava
      Хто з кандидатів у президенти та політичної еліти прийшов проголосувати у другому турі: фото
      сьогодні
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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 День виборів Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Авдіївка Новини Маріуполя Людмила Денісова
      Джерело: 24 канал
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