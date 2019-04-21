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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ ПРИВАТБАНК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ ПРИВАТБАНК

      Як голосують українці на виборах президента: яскраві фото

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      Фото, як голосують українці у другому турі виборів президента 21 квітня
      Фото, як голосують українці у другому турі виборів президента 21 квітня / Колаж 24 канал

      Українці обирають нового президента у другому турі виборів 21 квітня та активно діляться в соцмережах кадрами з виборчих дільниць. Багато прийшли голосувати у вишиванках, з національною символікою, вербою та дітьми.

      У першій половині дня вже встигли проголосувати кандидати у президенти Петро Порошенко та Володимир Зеленський, а також низка інших українських політиків.

      Читайте також: Явка на президентських виборах-2019: скільки українців проголосувало

      24 канал зібрав найяскравіші і найцікавіші фото голосування з соціальних мереж, якими діляться українці.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      За Україну За українську мову За рух до цивілізованого світу За гідність бути і називатися українцем ⠀ А тепер запитання до кмітливих. Хто з двох кандидатів відповідає вищеописаним критеріям? ⠀ #місцящасливихлюдей #блогукраїнською #пишуукраїнською #український_контент #мрії #вибори2019 #важливо #крихівці #виборипрезидента #думай #порошенко #гідність #свідомість #українець

      Публикация от Olha Hutsul (@ola_hutsul)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Привет ребята Выбор сделан, ждем победы и перемен! Эти выборы нам запомнятся навсегда! На этих выборах ставились такие рекорды как: - самый грязный пиар со стороны кандидатов в адрес своих оппонентов. Применялись самые грязные и мерзкие методы, это отвратительно! ? - самые масштабные дебаты, на которых по полному отдебатили оппонента ))) Это было эффектно! - самое большое количество кандидатов на пост Президента! Аж целых 44, такого еще не было! Все хотят занять трон! - самые большие суммы подкупа + использование админ.ресурса для подкупа в виде соц.выплат c гос.бюджета. - самое большое количество украинцев, которые изменили свое место голосования. За это спасибо действующей власти, что сотни тысяч людей оставили свои семьи и уехали на заработки , чтоб хоть как-то выживать! Благодаря этим людям наша гривна держится наплаву т.к. они завозят в страну валюту, в то время как чиновники выводят валюту на свои оффшорные счета! - ну и пожалуй самые инновационные, применялись такие технологии, которые еще никогда не применялись. Так давайте же все вместе поставим еще один рекорд по явке избирателей! Не так как в России по 120% )))) а по человечески, этак 97% явки! ️Я прошу всех, поднять свою задницу, собрать семью, знакомых, родственников и пойти проголосовать! Не будь в стороне, каждый голос ценен. Чем больше явка, тем меньше шансов на фальсификацию! Всех с праздником вербного воскресенья и Слава Украине! И помните, нет никакого кризиса, они просто пиздят наши деньги и хотят расколоть страну и народ! П.с.: говномётов просьба воздержаться от извержения ненависти и грязи, буду сразу банить. Оставайтесь людьми! #выборы2019 #непроевыборы #второйтур #выборывукраине #выборыпрезедента2019 #Украина #голосование #выборстраны #голосуй #идинавыборы #вибіркраїни #вибори2019 #зробимойогоразом #яучасникрекорду

      Публикация от Sergii Dorokhov (@dorohoff.s)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Наші перші #вибори2019

      Публикация от Oksana (@oksana.mar7)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #вибори2019#зроби_вірний_вибір

      Публикация от Олена Долинна (Юрченко) (@olena_dolynna_)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #вибори2019 #зеенд #думай #громадянськийобовязок

      Публикация от Ivan Ivasenko (@ivanivasenko)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #вибори2019 #виборикраків2019

      Публикация от Serhii Shylo (@s.s_shilo)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #вибори2019 #другийтур Вибір зроблено!

      Публикация от Dinka (@crazydinka)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      День рождения @nataliiadokiichuk и #вибори2019

      Публикация от @ maria_dokiychuk

       

      blog_ava
      Явка на президентських виборах-2019: скільки українців проголосувало
      сьогодні
      13348
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 День виборів
      Джерело: 24 канал
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