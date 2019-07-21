Як голосували українці в різних регіонах: відео

В Україні 21 липня стартували дострокові парламентські вибори. Всі виборчі дільниці розпочали свою роботу згідно з графіком, о 8 ранку та працюватимуть до 20:00. Журналісти 24 каналу впродовж усього дня стежать за ситуацією на виборчих дільницях у всіх містах України.

Про це повідомляють з виборчих дільниць кореспонденти 24 каналу у прямому ефірі.

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Харків

На виборчій дільниці № 273 в Харкові порушень не зафіксовано, а голосування проходить спокійно. Станом на 12 годину там вже проголосувало близько 300 людей. Члени ЦВК говорять, що громадяни голосують не активно.

На цій же дільниці буде голосувати Геннадій Кернес, який теж балотується до Ради. Зазначимо, що він не прибрав у місті політичні білборди, проте громадська організація "Опора" не вважає це порушенням, лише політичної агітацією. До того ж, агітацію помітили від партій "Слуги народу" та "Європейська солідарність".

Дивіться відео: як українці голосували у Харкові

Одеса

Окружні виборчі дільниці в Одесі вражають великою кількістю кандидатів-мажоритарників. Так, бюлетень з мажоритарниками вдвічі більший, ніж бюлетень з партіями. Зокрема, там представлено багато технічних кандидатів з однаковими прізвищами.

135-ий округ в Одесі всім відомий, адже там чотири рази ставав переможцем Сергій Ківалов. Журналісти-розслідувачі встановили, що він використовував студентів для того, аби вони агітували за нього. Цікаво, що в цьому окрузі балотується і "зірковий" кандидат Дарт Вейдер.



Дарт Вейдер на парламентських виборах

Дивіться відео: як українці голосували у Одесі

Кропивницький

На Кіровоградщині вибори проходять відносно спокійно, виборчі дільниці відкрилися вчасно о 8 годині ранку. Станом на 12:00 в області проголосувало 100 тисяч людей.

Які були порушення у Кропивницькому? Відомо про декілька випадків голосування без паспортів, що було зафіксовано на відео. А в ще одна дільниця повідомила, що отримала бюлетені лише зі списками політичних партій, а за мажоритарників ні. Наразі це питання вирішують.

Курйозних випадок стався і Світловодському районі. Там представники виборчої дільниці замість сейфу зберігали бюлетені у звичайній господарській каструлі.

Дивіться відео: як голосували українці на Кіровоградщині

Черкаси

На виборчій дільниці №194 до Ради балотується 17 кандидатів у нардепи. Виборчий процес розпочався вчасно, а біля деяких дільниць навіть стояли черги. Натомість всього на Черкащині по мажоритарних округах балотується 112 осіб.

Зазначимо, що спостерігачі розповідають про незначні порушення, зокрема намагання отримати бюлетені за закордонними паспортами, розміщення незаконної агітації, нестача скриньок для голосування.

Станом на 12 годину явка виборців на Черкащині склала близько 23%.

Дивіться відео: як проходить голосували в Черкасах

Дніпро

На Дніпропетровщині зафіксували невелику кількість порушень. Зокрема, одна з дільниць розпочала роботу на півгодини раніше, бо один із документів забули в сейфі. Інша ж дільниця відкрилася пізніше 8 ранку через те, що штамп "вибув" поставили навпроти іншого прізвища і тому зіпсували близько 2 тисячі бюлетенів.

На одній з дільниць вже проголосували 100% виборців – всього їх було 96. Не обійшлося і без курйозів: поблизу виборчої дільниці №121 спостерігачі побачили палатку, де продавали воду, пиріжки та печиво по 5 копійок. Жодної політичної символіки не було, тому поліція склала акт щодо незаконної торгівлі.

Дивіться відео: як голосували в Дніпрі

Херсон

Наразі в Херсоні проголосувало близько 35% виборців. Всі дільниці в області відкрилися вчасно, але не обійшлося і без інцидентів. Так, об 11 годині надійшло повідомлення про мінування однієї з дільниць у Херсоні. Проте вибухівки так і не знайшли.

Також на одній із дільниць не встигли вчасно проштампувати бюлетені навпроти кандидата, який вибув. Разом з тим, на інший дільниці, зіпсували бюлетені тим, що поставили штамп "вибув" не біля імені відповідного кандидата. Поліція зареєструвала 27 проваджень щодо порушень в Херсоні.

Дивіться відео: як голосували у Херсоні

Львів

Загалом у Львові є понад 300 дільниць, які роботу розпочали та завершили вчасно. День парламентських перегонів на виборчих дільницях минув переважно спокійно. Проте був випадок, коли виборчиня, якій 94 роки, намагалася з’їсти свої бюлетені.

Дивіться відео: як голосували у Львові

Кривий Ріг

В середньому по Дніпропетровській області явка виборців склала 45%. У рідному місті Президента Володимира Зеленського загалом працювало майже 300 виборчих дільниць. Практично всі вони відкрилися вчасно о 8 годині ранку.

Проте на одній з дільниць роботу розпочали на 15 хвилин пізніше. Причина – не встигли вчасно проставити всі печатки на виборчі бюлетені. Проте закрили всі дільниці міста рівно о 20:00.

Дивіться відео: як голосували у Кривому Розі

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