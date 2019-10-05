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      Як господарі зі своїми собаками долали забіг: фото та відео з марафону в Києві

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      Сьогодні столиця перетворилась на біговий майданчик. Майже 17 тисяч бігунів, як з України так і з 58-ми країн світу зібралися, аби випробувати себе та встановити нові рекорди. Окрім цього, вперше в історії Київського марафону бігуни пробігли зі своїми чотирилапими друзями.

      Марафон 5 жовтня відкрили ті, хто щодня прокидаються раніше за усіх – це домашні улюбленці з господарями. Сьогодні пухнасті бігуни долали дистанцію у три та п’ять кілометрів. Попри не дуже велику кількість учасників змагання були дійсно напруженими: хтось слухався господаря, хтось навпаки хотів познайомитися та завести нових друзів під час марафону.

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      Першим прибіг Барні з господарем дистанцію в п’ять кілометрів, яку подолали за 17 хвилин 20 секунд. "З ним все нормально, але я бачив, що інші собаки відволікалися. Коли його наздогнав інший собака, то вони трошки поцапалися. Я його вів. Десь два-три кілометри він ще біжить поряд, а потім починає відставати. І коли ми біжимо зранку, то без повідка, тому що людей немає і це нормально. Він відстає, десь скорочує. Він знає вже маршрут, то ж починає скорочувати", – заявив учасник марафону Дмитро.

      Готували тварин до марафону, як справжніх спортсменів та й після навіть воду пили по спеціальному графіку. Також на дистанції на них та їх господарів чекали різні сюрпризи.

      Важко – це налагодити контакт з собакою, щоб бігти разом. Ми якось так спеціально не готувалися, але протягом двох років бігаємо разом і тому контакт є. Якщо регулярно давати таке мінімальне навантаження, то організм людини, як, мабуть, і собаки підлаштовується,
      – розповіла учасниця марафону Марія.

      "Бігла вона перший раз таку довгу дистанцію. До цього ми ніколи з нею не бігали, але вона мене здивувала своєю стійкістю. Я думала, що мені доведеться на якомусь етапі брати її на руки і бігти з нею, але вона впоралася. Вона молодець", – повідомила учасниця марафону Анна.

      Дивіться фото із забігу/ Фото 24 каналу (Оксана Тропотяга):

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      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Новини України Світ тварин Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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