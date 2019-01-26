Як гостра їжа і спека допоможуть схуднути: дослідження

Науковці переконують, що спека, гостра їжа і фізичні вправи допомагають скинути зайві кілограми.

Встановлено, що спека, фізичне навантаження та гостра їжа активують в головному мозку одні й ті ж рецептори – TRPV1. Як тільки ці "датчики" вловлюють підвищену температуру тіла, вони дають організму сигнал знизити апетит. Такого висновку дійшли американські вчені з Медичного коледжу імені Альберта Ейнштейна, передає Medicalxpress.

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Вплив тепла на споживання їжі довели за допомогою експерименту. Групу добровольців попросили виконувати свою звичайну роботу в офісі, але при цьому температуру повітря в приміщенні підвищили з 19-20 до 26-27 градусів за Цельсієм.



Спека допомагає худнути//clarksvillenow.com

В результаті учасники дослідження стали з'їдати в день на 86 калорій менше, ніж при звичайній температурі.

Китайські вчені підтвердили результати своїх американських колег. Вони встановили, що близько 50 грамів перцю чилі в день знижує ризик ожиріння на 25%. Результати дослідження отримані після вивчення раціону 12 970 китайців у віці від 20 до 75 років.

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