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      Як гостра їжа і спека допоможуть схуднути: дослідження

      452 Читать новость на русском
      Гостра їжа допомагає худнути
      Гостра їжа допомагає худнути / pixabay.com

      Науковці переконують, що спека, гостра їжа і фізичні вправи допомагають скинути зайві кілограми.

      Встановлено, що спека, фізичне навантаження та гостра їжа активують в головному мозку одні й ті ж рецептори – TRPV1. Як тільки ці "датчики" вловлюють підвищену температуру тіла, вони дають організму сигнал знизити апетит. Такого висновку дійшли американські вчені з Медичного коледжу імені Альберта Ейнштейна, передає Medicalxpress.

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      Вплив тепла на споживання їжі довели за допомогою експерименту. Групу добровольців попросили виконувати свою звичайну роботу в офісі, але при цьому температуру повітря в приміщенні підвищили з 19-20 до 26-27 градусів за Цельсієм.

      спека
      Спека допомагає худнути//clarksvillenow.com

      В результаті учасники дослідження стали з'їдати в день на 86 калорій менше, ніж при звичайній температурі.

      Китайські вчені підтвердили результати своїх американських колег. Вони встановили, що близько 50 грамів перцю чилі в день знижує ризик ожиріння на 25%. Результати дослідження отримані після вивчення раціону 12 970 китайців у віці від 20 до 75 років.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя Дієти Ожиріння
      Джерело: 24 Канал
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