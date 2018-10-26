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      Як гра Pokemon Go впливає на здоров'я

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      Як гра Pokemon Go впливає на здоров'я
      Як гра Pokemon Go впливає на здоров'я / imore.com

      Популярна гра Pokemon Go допомагає людям зміцнити здоров'я, відносини у родині та соціалізуватися у суспільстві.

      Про це заявили вчені з Лондонського університету, передає Quartzy.

      Вони провели опитування серед майже 400 добровольців у США, Великобританії, кількох країнах Європи, Австралії та Канаді.

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      Може скластися враження, що вибірка маленька, але ми змогли провести глибокий аналіз відповідей і можемо точно стверджувати, як саме Pokemon Go змінює життя,
      – зазначили науковці.

      З їхніх слів, гра стимулює людей виходити з дому та більше гуляти навіть тих, хто вів малорухливий спосіб життя. Також після інтенсивного пошуку покемонів у людей спостерігали поліпшення самопочуття. А люди з обмеженими можливостями зізналися, що завдяки додатку навчилися спілкуватися з оточуючими та завели нових друзів.

      Також деякі учасники розповіли, що встановили Pokemon Go, щоб допомогти своїм дітям розібратися у грі. Поступово полювання на покемонів стало улюбленим сімейним дозвіллям, який зміцнив відносини.

      Але варто пам'ятати, що під час гри не можна втрачати пильність у парках та на вулицях, адже через цю гру також сталось чимало летальних випадків.

      via GIPHY

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      Теги: Здоров'я Здорове життя Психологія дослідження
      Джерело: 24 Канал
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