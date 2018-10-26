Як гра Pokemon Go впливає на здоров'я

Популярна гра Pokemon Go допомагає людям зміцнити здоров'я, відносини у родині та соціалізуватися у суспільстві.

Про це заявили вчені з Лондонського університету, передає Quartzy.

Вони провели опитування серед майже 400 добровольців у США, Великобританії, кількох країнах Європи, Австралії та Канаді.

Читайте також: Не покемонами єдиними: створили гру, де католики зможуть шукати Христа та апостолів

Може скластися враження, що вибірка маленька, але ми змогли провести глибокий аналіз відповідей і можемо точно стверджувати, як саме Pokemon Go змінює життя,

– зазначили науковці.

З їхніх слів, гра стимулює людей виходити з дому та більше гуляти навіть тих, хто вів малорухливий спосіб життя. Також після інтенсивного пошуку покемонів у людей спостерігали поліпшення самопочуття. А люди з обмеженими можливостями зізналися, що завдяки додатку навчилися спілкуватися з оточуючими та завели нових друзів.

Також деякі учасники розповіли, що встановили Pokemon Go, щоб допомогти своїм дітям розібратися у грі. Поступово полювання на покемонів стало улюбленим сімейним дозвіллям, який зміцнив відносини.

Але варто пам'ятати, що під час гри не можна втрачати пильність у парках та на вулицях, адже через цю гру також сталось чимало летальних випадків.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.