Як грецький архієпископ Макаріос став тираном-убивцею, наважившись на війну із Туреччиною

Православний архієпископ, що став президентом. У Лондоні його називали лідером терористів, у комуністичній Москві – другом, а у Вашингтоні – середземноморським Кастро. Тиран-убивця для турків і святий національний герой для греків. Ким був і яку роль відіграв владика Макаріос – у новому випуску "Диктаторів".

Архієпископ Макаріос був батьком Кіпрської незалежності. Впродовж майже 20-ти років суміщав служіння в церкві і на найвищій світській посаді президента. Це був унікальний випадок у новітній європейській історії теократичної форми влади на рівні з Ватиканом.

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Британці, з якими він вів найбільше переговорів, здавався їм малозрозумілим і небезпечним лідером терористів. Для греків-кіпріотів – він герой і фактично святий. Самовідданий патріот і щирий гуманіст із широким серцем. Для турків-кіпріотів він втілення зла, кривавий монстр і душогуб. Людина, що викликає настільки взаємовиключні емоції не могла не заслужити почесного місця у пантеоні національних героїв Кіпру.



Архієпископ Макаріос ІІІ

Незвичне, на перший погляд, поєднання духовного сану і президентської посади сталося у 1960-му. На той час Макаріос вже 10 років був архієписокопом Кіпру. Тобто не тільки головною людиною Кіпрської Православної церкви, а де факто і лідером місцевих греків. Перші президентські вибори після отримання незалежності він виграв, набравши майже 70% голосів.

Тоді Кіпр нагадував бочку з порохом, яка могла вибухнути у будь-який момент. Макаріос очолив прагнення греків позбутися англійської колоніальної адміністрації та приєднати Кіпр до Греції. Але для того, щоб мрія про об'єднання стала реальністю, бажання самого Кіпру було замало.

Після чого Макаріос наважився на переворот на Кіпрі – дивіться у програмі.