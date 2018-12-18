Більшість людей замислюється про те, яка у них група крові, коли вирішують стати донорами або ж завести дітей. До того ж, група крові може розповісти про те, яких хвороб схильна людина.

Про це пише портал Cosmo.

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1. Тромби

У власників першої групи найменший ризик розвитку тромбів, у другій і третій він на 30% вище, у четвертій – на 20%.

2. Рак підшлункової залози

Найменші шанси захворіти на рак підшлункової залози мають власники першої групи крові. У другій ризик вище на 32%, у четвертій - на 51%, а у третій - на 72%. Цю статистику пов'язують з генетичними факторами, а також впливом кров'яних антитіл на запалення в організмі.

3. Серцева недостатність

Найбільший ризик розвитку серцевої недостатності у людей з третьою або четвертою групою крові. В у першій і другій - на чверть менше.



Як група крові пов’язана з розвитком хвороб

4. Рак шлунку

Найменший ризик є у людей, які мають першу групу крові. Ті люди, які мають другу групу крові, мають більший ризик захворіти на рак шлунку.

5. Виразка

Виразки частіше виникають у представників другої та третьої групи. Мінімальний ризик виразки шлунку мають власники першої групи. Причину цього вчені вбачають у різній імунній відповіді на реакцію.

Щоб знизити ризик розвитку хвороб, потрібно дотримуватися здорового способу життя, правильно харчуватися, не зловживати алкоголем та курінням.

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