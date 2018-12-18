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      Як група крові пов’язана з розвитком хвороб

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      Як група крові пов’язана з розвитком хвороб
      Як група крові пов’язана з розвитком хвороб / procaffenation.com

      Більшість людей замислюється про те, яка у них група крові, коли вирішують стати донорами або ж завести дітей. До того ж, група крові може розповісти про те, яких хвороб схильна людина.

      Про це пише портал Cosmo.

      Читайте також: У чому особливість людей з четвертою групою крові

      1. Тромби

      У власників першої групи найменший ризик розвитку тромбів, у другій і третій він на 30% вище, у четвертій – на 20%.

      2. Рак підшлункової залози

      Найменші шанси захворіти на рак підшлункової залози мають власники першої групи крові. У другій ризик вище на 32%, у четвертій - на 51%, а у третій - на 72%. Цю статистику пов'язують з генетичними факторами, а також впливом кров'яних антитіл на запалення в організмі.

      3. Серцева недостатність

      Найбільший ризик розвитку серцевої недостатності у людей з третьою або четвертою групою крові. В у першій і другій - на чверть менше.

      Як група крові пов’язана з розвитком хвороб
      Як група крові пов’язана з розвитком хвороб

      4. Рак шлунку

      Найменший ризик є у людей, які мають першу групу крові. Ті люди, які мають другу групу крові, мають більший ризик захворіти на рак шлунку.

      5. Виразка

      Виразки частіше виникають у представників другої та третьої групи. Мінімальний ризик виразки шлунку мають власники першої групи. Причину цього вчені вбачають у різній імунній відповіді на реакцію.

      Щоб знизити ризик розвитку хвороб, потрібно дотримуватися здорового способу життя, правильно харчуватися, не зловживати алкоголем та курінням.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя Онкозахворювання
      Джерело: 24 Канал
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