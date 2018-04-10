Як група крові впливає на вагітність: пояснення фахівців
Британські вчені дослідили взаємозв'язок між першою групою крові та кількістю яйцеклітин у жінки.
У дослідженні взяли участь 560 жінок у віці 35 років, повідомляє "Країна здоров'я".
За результатами спостережень, жінки з першою групою мають менше шансів завагітніти, оскільки в порівнянні з носіями інших груп крові у них менша кількість яйцеклітин та нижча їхня якість.
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У жінок з першою групою крові було виявлено найбільшу кількість фолікулостимулюючих гормонів (ФСГ) – висока концентрація їх в організмі є ключовим індикатором, що демонструє малу кількість яйцеклітин.
Найбільші шанси стати мамою мають жінки з другою групою крові.
Джерело: 24 Канал
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