19:03
10 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
10°C
19°C 5°C
  • середа
    22°C 8°C
  • четвер
    15°C 11°C
  • п'ятниця
    19°C 8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Попівський блатняк. Камікадзе
Вєсті Кремля
18:57, 7 квітня
Вєсті. UA. Жир. Альфонс Бойко. Добкін шукає нових Шевченка та Франка
Вєсті.UA
18:31, 7 квітня
Резиденції послів, гольф-клуби для дипломатів: хто стоїть за розкраданням столичної землі
ЦРУ
09:45, 6 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Базарна естетика дев’яностих
Згадати все
20:38, 9 квітня
Телеканал новин 24 Новини Вагітність
НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як група крові впливає на вагітність: пояснення фахівців

803 Читать новость на русском
Як група крові впливає на вагітність
Як група крові впливає на вагітність / Фото з відкритих джерел

Британські вчені дослідили взаємозв'язок між першою групою крові та кількістю яйцеклітин у жінки.

У дослідженні взяли участь 560 жінок у віці 35 років, повідомляє "Країна здоров'я".

За результатами спостережень, жінки з першою групою мають менше шансів завагітніти, оскільки в порівнянні з носіями інших груп крові у них менша кількість яйцеклітин та нижча їхня якість.

Читайте також: Які обстеження потрібно пройти чоловікам перед народженням дитини

У жінок з першою групою крові було виявлено найбільшу кількість фолікулостимулюючих гормонів (ФСГ) – висока концентрація їх в організмі є ключовим індикатором, що демонструє малу кількість яйцеклітин.

Найбільші шанси стати мамою мають жінки з другою групою крові.

via GIPHY

Теги: Здоров'я Вагітність
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як українці ставляться до Сталіна: оприлюднили резонансне дослідження
сьогодні, 15:46 Як українці ставляться до Сталіна: оприлюднили резонансне дослідження
984
Компанія Маска продемонструвала концепт революційного Tesla Phone: огляд, характеристики, ціна
сьогодні, 17:08 Компанія Маска продемонструвала концепт революційного Tesla Phone: огляд, характеристики, ціна
2458
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук