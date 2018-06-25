Як харчуватись під час відпустки, щоб зберегти фігуру: корисний перелік

Відомий в Україні дієтолог Світлана Фус склала перелік рекомендацій, до яких варто прислухатись під час вашої райської відпустки.

У період відпочинку ми хочемо не лише зняти психологічну напругу та покращити фізичне здоров’я, а й слідкувати за власною фігурою. Багато жінок та чоловіків відмовляються від смачних перекусів та напоїв, тому що мають "залізну" відмовку – "я у відпустці".

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Спеціаліст вирішила порадити, яких правил харчування слід дотримуватись, щоб ваші форми вам повністю влаштовували.

1. Пити багато води

Дієтолог наголошує, що в час літньої спеки людське тіло потребує більше вологи, тому не нехтуйте споживанням води. Варто відмовитись від газованих солодких напоїв та соків, тому що вони ще більше провокують спрагу, а натомість з собою завжди мати пляшку питної води. А найкращим варіантом буде середньо-мінералізована вода, яка не лише втамує спрагу, а й додає мінерали, які ми втрачаємо у спеку з потом.

2. Уникати калорійних закусок

Здавалося б, найпростіша порада, однак вона досі не втрачає своєї актуальності та ефективності. Забудьте на час відпустки про чипси та булочки. Краще візьміть з собою на пляж чи екскурсію овочі, які додадуть не тільки клітковину, але й додадуть вітаміни та мінрали, які захистять від шкідливого впливу сонячних променів.

3. Відмовитись від швидкого харчування

Звісно, в час відпустки найменше хочеться думати про приготування їжі, через що люди йдуть або в кафе або заморюють голод фаст-фудом. Якщо ви і справді прихильники швидкої їжі, то краще купіть собі роли з овочами, сендвічі з овочами та куркою або просто овочевий салат з сиром та хлібом. Або ж купити все в магазині і швидко приготувати самому.

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4. Дотримуватись режиму харчування

Так, це справді дуже важливо. Хаотичне споживання їжі не принесе користі ні фігурі, ні здоров’ю. Дуже важливими є показники помірності в харчуванні та відчуття ситості. Тому забудьте про різкі зміни у вашому графіку харчування.

5. Багато рухатись

Експерт радить під час відпочинку більше ходити пішки та рухати, а відповідно – і витрачати більше енергії.