10:14
25 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
21°C 7°C
  • вівторок
    23°C 14°C
  • середа
    26°C 17°C
  • четвер
    27°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Фатальний error "Хірурга". Той, кого не можна називати
Вєсті Кремля
20:58, 23 червня
Вєсті.UA. Жир. Молода кров Порошенка. Фіаско Онищенка
Вєсті.UA
21:05, 23 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Будні дитячих садків
Згадати все
09:48, 23 червня
Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування

Як харчуватись під час відпустки, щоб зберегти фігуру: корисний перелік

488 Читать новость на русском
Відпустка
Відпустка / www.wallpapers13.com

Відомий в Україні дієтолог Світлана Фус склала перелік рекомендацій, до яких варто прислухатись під час вашої райської відпустки.

У період відпочинку ми хочемо не лише зняти психологічну напругу та покращити фізичне здоров’я, а й слідкувати за власною фігурою. Багато жінок та чоловіків відмовляються від смачних перекусів та напоїв, тому що мають "залізну" відмовку – "я у відпустці".

Читайте також: Які продукти допоможуть втамувати спрагу: перелік

Спеціаліст вирішила порадити, яких правил харчування слід дотримуватись, щоб ваші форми вам повністю влаштовували.

1. Пити багато води

Дієтолог наголошує, що в час літньої спеки людське тіло потребує більше вологи, тому не нехтуйте споживанням води. Варто відмовитись від газованих солодких напоїв та соків, тому що вони ще більше провокують спрагу, а натомість з собою завжди мати пляшку питної води. А найкращим варіантом буде середньо-мінералізована вода, яка не лише втамує спрагу, а й додає мінерали, які ми втрачаємо у спеку з потом.

2. Уникати калорійних закусок

Здавалося б, найпростіша порада, однак вона досі не втрачає своєї актуальності та ефективності. Забудьте на час відпустки про чипси та булочки. Краще візьміть з собою на пляж чи екскурсію овочі, які додадуть не тільки клітковину, але й додадуть вітаміни та мінрали, які захистять від шкідливого впливу сонячних променів.

3. Відмовитись від швидкого харчування

Звісно, в час відпустки найменше хочеться думати про приготування їжі, через що люди йдуть або в кафе або заморюють голод фаст-фудом. Якщо ви і справді прихильники швидкої їжі, то краще купіть собі роли з овочами, сендвічі з овочами та куркою або просто овочевий салат з сиром та хлібом. Або ж купити все в магазині і швидко приготувати самому.

Читайте також: Дієтолог вказала на приховану небезпеку від морозива

4. Дотримуватись режиму харчування

Так, це справді дуже важливо. Хаотичне споживання їжі не принесе користі ні фігурі, ні здоров’ю. Дуже важливими є показники помірності в харчуванні та відчуття ситості. Тому забудьте про різкі зміни у вашому графіку харчування.

5. Багато рухатись

Експерт радить під час відпочинку більше ходити пішки та рухати, а відповідно – і витрачати більше енергії.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове харчування відпочинок
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вдома, за кордоном чи на дачі: як планують відпочивати українці
сьогодні, 10:01 Вдома, за кордоном чи на дачі: як планують відпочивати українці
272
В Луганске сейчас главная потребность – еда, людям не до обновок
сьогодні, 08:37 В Луганске сейчас главная потребность – еда, людям не до обновок
Ольга Черненко 568
Кейс Порошенка, "нечиста сила" РФ у футболі та підвищення пенсій у "ДНР", – топ-5 блогів тижня
24 червня, 22:00 Кейс Порошенка, "нечиста сила" РФ у футболі та підвищення пенсій у "ДНР", – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1389
Найсмішніші меми тижня: Порошенко відкрив знак та похолодання в Україні
24 червня, 20:01 Найсмішніші меми тижня: Порошенко відкрив знак та похолодання в Україні
2614
Жахливий потоп у Тернополі та моторошні деталі розстрілу в кафе Києва – топ-5 відео тижня
24 червня, 19:30 Жахливий потоп у Тернополі та моторошні деталі розстрілу в кафе Києва – топ-5 відео тижня
2049
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук