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      Як харчуватися, щоб вберегти себе від застуди

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      Як харчуватися, щоб вберегти себе від застуди
      Як харчуватися, щоб вберегти себе від застуди / huffingtonpost.com.au

      Щоб вберегтись від застуди, потрібно не лише вести активний спосіб життя, а й правильно харчуватися та отримувати достатню кількість вітамінів та мінералів.

      Про це пише дієтолог Світлана Фус у Facebook.

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      Що їсти, щоб вберегтись від застуди:

      1. Природні джерела вітамінів С, А, Е, Д3 і бета-каротину.

      Це, до прикладу, цитрусові, ківі, листові овочі, червоний перець, броколі, квашена капуста, заморожені ягоди, шипшина.

      Вітамін А і Д3 є у риб'ячому жирі, печінці тріски, яловичій печінці, яєчних жовтках, вершковому маслі. Бета-каротин (провітамін А) міститься у моркві, шпинаті, гарбузу. Горіхи (кеш'ю, волоські, кедрові), обліпиха, рослинна олія багаті вітаміном Е.

      Щоб не захворіти, їжте обліпиху
      Щоб не захворіти, їжте обліпиху

      2. Мікроелементи

      Йод, селен, магній, цинк, залізо захищають наш організм і уповільнюють процеси старіння клітин. Вони містяться у стравах з м'яса, птиці, яйцях, крупах, морській капусті.

      3. Жири

      Для профілактики необхідно збагачувати свій організм рослинною олією, горіхами, вершковим маслом та риб’ячим жиром. На добу достатньо 30 грамів олії, 10-15 грамів горіхів, 10-15 грамів вершкового масла і 2 грами риб’ячого жиру.

      via GIPHY

      4. Кисломолочні продукти

      Вони здатні підтримати мікрофлору кишківника, адже у кишківнику міститься 80% імунного захисту людини.

      Світлана Фус також додала, що необхідно включити у свій раціон часник та обмежити вживання солодощів.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: LifeStyle Здоров'я Лікування Профілактика захворювань Здорове харчування
      Джерело: 24 Канал
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