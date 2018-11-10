Як харчуватися, щоб вберегти себе від застуди

Щоб вберегтись від застуди, потрібно не лише вести активний спосіб життя, а й правильно харчуватися та отримувати достатню кількість вітамінів та мінералів.

Про це пише дієтолог Світлана Фус у Facebook.

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Що їсти, щоб вберегтись від застуди:

1. Природні джерела вітамінів С, А, Е, Д3 і бета-каротину.

Це, до прикладу, цитрусові, ківі, листові овочі, червоний перець, броколі, квашена капуста, заморожені ягоди, шипшина.

Вітамін А і Д3 є у риб'ячому жирі, печінці тріски, яловичій печінці, яєчних жовтках, вершковому маслі. Бета-каротин (провітамін А) міститься у моркві, шпинаті, гарбузу. Горіхи (кеш'ю, волоські, кедрові), обліпиха, рослинна олія багаті вітаміном Е.



Щоб не захворіти, їжте обліпиху

2. Мікроелементи

Йод, селен, магній, цинк, залізо захищають наш організм і уповільнюють процеси старіння клітин. Вони містяться у стравах з м'яса, птиці, яйцях, крупах, морській капусті.

3. Жири

Для профілактики необхідно збагачувати свій організм рослинною олією, горіхами, вершковим маслом та риб’ячим жиром. На добу достатньо 30 грамів олії, 10-15 грамів горіхів, 10-15 грамів вершкового масла і 2 грами риб’ячого жиру.

4. Кисломолочні продукти

Вони здатні підтримати мікрофлору кишківника, адже у кишківнику міститься 80% імунного захисту людини.

Світлана Фус також додала, що необхідно включити у свій раціон часник та обмежити вживання солодощів.

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