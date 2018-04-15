Як харківські бабусі з помпонами у руках – надихають та заряджають енергією

Харківські пенсіонерки доводять: їх "списувати" – ще рано. Більше того, в свої "за" – можуть втерти носа молодим. 8 жінок зібралися в команду чірлідерок – (це такий вид спорту американських уболівальниць) – і вже завоювали кілька українських і навіть міжнародних нагород.

Валентина – капітан Nice ladies, і їй 71. У спорт помпонів жінка перейшла з гімнастики. Але не у всіх учасниць команди спортивне минуле. Тричі на тиждень на тренування збираються доценти, викладачі ВИШів, підприємці. Команді Nice ladies 2 роки. За цей час встигли прославитися в Європі. Отримали послідовників у Києві та Луцьку.

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Харківські чірлідерки навіть встигли завоювати рекорд України як "Команда найповажнішого віку". Втім, вік, кажуть спортсменки, це лише цифра у паспорті. І вони ще можуть втерти носа молодшим конкуренкткам!

"Найс лейдіс" мають спільну велику мрію – поїхати на світову першість до Нідерландів. Щоправда, на такі поїздки треба чималу суму. А головним спонсором команди є лише діти та онуки спортсменок. Тож наразі у планах харків'янок – обласний та національний чемпіонати, саме до них вони активно і готуються.