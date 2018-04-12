Як харківський виш став каналом незаконної міграції: подробиці інциденту

Завдяки Харківському інституту кадрів управління мігранти приїздили в Україну нібито на навчання. Насправді ж це були звичайні нелегали.

56-річна завідувачка відділення організувала канал незаконної міграції з кількох країн, найбільше із В'єтнаму. Хоча у самому закладі іноземців, кажуть, давно не бачили.

Читайте також: Корупційні схеми медуніверситету імені Богомольця: викриття махінацій

Поговрити із керівництвом журналістам 24 Каналу не вдалося, адже пропустити усередину охорона категорично відмовилась. Проте підтвердили, що обшуки в освітньому закладі відбулись.

В прокуратурі ж пояснили: нелегали в'їжджали до України під виглядом студентів. Вони отримували посвідки про фіктивне навчання, яке за документами тривало по 10-15 років. Таким чином мігранти могли без проблем жити в Україні. А за такий кожен рік "навчання" платили по 850 доларів.

Вони приїздили до Харківської області нібито для того, щоб навчатися у вказаному вищому навчальному закладі. Деякі студенти в лапках, яких допитали слідчі, навіть не змогли повідомити, де саме розташований їхній навчальний заклад,

– прокоментувала прес-секретарка прокуратури Харківської області Віта Дубовик.

Викриття цієї злочинної схеми тривало більше року.

Було виявлено низку фактів, які доводять причетність посадових осіб вказаного вишу до протиправної схеми. Тобто вони незаконно видавали посвідки на проживання громадянам з інших країн,

– зазначила помічниця начальника Східного регіонального управління ДПСУ Оксана Іванець.

Поліція порушила понад сотню кримінальних проваджень. Основному фігуранту справи – 56-річній завідувачці відділення Інституту – інкримінують організацію незаконної міграції та підроблення офіційних документів. Їй загрожує 7 років позбавлення волі. Також у ході досудового слідства мають встановити особи всіх членів злочинної групи. Натомість дані про незаконних мігрантів вже передали у Міграційну службу. Там і будуть вирішувати їх подальшу долю.