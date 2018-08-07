"Як хочеш, так і їдь": під Києвом водій маршрутки накинувся на інваліда війни (відео)
У мережі з'явилося відео, зняте в обухівській маршрутці. На кадрах видно, як водій маршрутки агресивно спілкується із ветераном АТО з інвалідністю.
Відповідне відео опублікував у Twitter користувач під ніком Duncan MacLeod.
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Достеменно невідомо, з чого розпочався конфлікт, проте, на прохання військового роз'яснити, на що він має право у громадському транспорті, водій почав ображати чоловіка.
"Мені однаково, як хочеш, так і їдь", – вигукнув водій.
За декілька секунд він вирішив ще й застосувати силу та вибити із рук бійця телефон.
Джерело: 24 канал
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