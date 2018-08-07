"Як хочеш, так і їдь": під Києвом водій маршрутки накинувся на інваліда війни (відео)

У мережі з'явилося відео, зняте в обухівській маршрутці. На кадрах видно, як водій маршрутки агресивно спілкується із ветераном АТО з інвалідністю.

Відповідне відео опублікував у Twitter користувач під ніком Duncan MacLeod.

Читайте також: У Києві через погоню іноземець влетів у три автівки та протаранив дерево: фото, відео

Достеменно невідомо, з чого розпочався конфлікт, проте, на прохання військового роз'яснити, на що він має право у громадському транспорті, водій почав ображати чоловіка.

"Мені однаково, як хочеш, так і їдь", – вигукнув водій.

За декілька секунд він вирішив ще й застосувати силу та вибити із рук бійця телефон.