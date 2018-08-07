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ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Як хочеш, так і їдь": під Києвом водій маршрутки накинувся на інваліда війни (відео)

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Під Києвом водій маршрутки накинувся на бійця АТО
Під Києвом водій маршрутки накинувся на бійця АТО / Фото з відкритих джерел

У мережі з'явилося відео, зняте в обухівській маршрутці. На кадрах видно, як водій маршрутки агресивно спілкується із ветераном АТО з інвалідністю.

Відповідне відео опублікував у Twitter користувач під ніком Duncan MacLeod.

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Достеменно невідомо, з чого розпочався конфлікт, проте, на прохання військового роз'яснити, на що він має право у громадському транспорті, водій почав ображати чоловіка.

"Мені однаково, як хочеш, так і їдь", – вигукнув водій.

За декілька секунд він вирішив ще й застосувати силу та вибити із рук бійця телефон.

 

Теги: Війна на Донбасі Новини Києва Транспорт
Джерело: 24 канал
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