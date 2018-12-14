Як хокеїст українського походження встановив рекорд, який не можуть перевершити понад 60 років

Білл Мосієнко – канадський хокеїст з сім'ї українських емігрантів. Спортсмен відіграв 14 сезонів у Національній хокейній лізі та встановив нечуваний рекорд, який не те що не побили, а навіть не наблизилися до нього.

Білл вперше став на ковзани у 10 років, а вже у 20 вийшов на лід у складі команди НХЛ – першої й наймогутнішої світової хокейної ліги для професіоналів.

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Це був 1942 рік, армія потребувала кремезних хлопців, тож чимало гравців змінили хокейну форму на солдатську. А от Мосієнку пощастило – його забракували.

Напередодні першого матчу в НХЛ Білл дуже нервував. Новачок з нетерпінням прагнув довести тренеру, що гідний місця в команді. Хлопець із таким запалом взявся атакувати ворота, що незчувся, як забив дві шайби з різницею у 21 секунду. Неймовірне досягнення, та за 10 років він покращить цей показник.



Білл Мосієнко був гравцем команди Chicago Blackhawks

У березні 1952 року трибуни спортивного комплексу Madison Square Garden, що у Нью-Йорку, стали свідками справжнього дива. У заключній грі сезону команда Мосієнка Chicago Blackhawks поступалася на виїзді з рахунком 6-2.

Фани суперників раділи, але на шостій хвилині матчу на лід вийшов українець. Наступна 21 секунда ввійде в історію Національної хокейної ліги, адже саме стільки часу знадобилося Мосієнку, аби закинути у ворота одразу три шайби.



Білл Мосієнко із трьома шайбами, які змінили долю матчу



Тоді команди ще не архівували записи своїх матчів, тому до наших часів дійшло відео лише однієї із забитих шайб. На щастя, у записах рефері все задокументовано.

До речі, цей рекорд особливий і тим, що хокеїст Гус Боднар, який тричі зробив результативну передачу також мав українське коріння.



Білл серед гравців Матчу всіх зірок – товариської гри найсильніших хокеїстів

Команда була настільки окрилена успіхом, що докинула суперникам ще дві шайби й з рахунком 7-6 таки перемогла. Для воротаря команди Нью-Йорка така поразка стала особистою драмою, на професійний лід він більше не виходив.

У 1965 році син українських емігрантів почувався особливо гордим: його ім'я внесли до Зали хокейної слави, де окрім ключки спортсмен зберігаються й ті самі три легендарні шайби.