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Як Холлі Беррі підтримує себе у формі: подробиці фітнес-програми зірки

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Холлі Беррі
Холлі Беррі / Фото з Іnstagram

51-річна Холлі Беррі вражає своїм спортивним тілом: актриса регулярно викладає в Instagram то стійку на голові, то демонструє неймовірну розтяжку.

Також Беррі влаштувала фітнес-п'ятниці (#FitnessFriday) і ділиться з прихильниками спортивними порадами. За фітнес-програму актриси відповідальний її тренер – Пітер Лі Томас, який розповів E!Online про витривалість Холлі і її нелюбові до пробіжок.

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Пітер тренує актрису п'ять разів на тиждень і кожна їх спільне тренування схожа на військову підготовку.

Вона любить тренувати сідниці і ноги. Їй подобається працювати і над верхньою частиною: робити віджимання. Не думаю, що є такі віджимання, які вона не може зробити,
– розповів тренер.

За словами Томаса, Беррі не бігає на далекі дистанції, щоб не нашкодити колінам.

"Ми тримаємося подалі від пробіжок на далекі дистанції. Холлі насправді не марафонець – не скажу, що вона не могла б цього робити, але ми намагаємося робити вправи, які розганяють метаболізм", – ділиться тренер.

Пітер згадав про любов зірки до єдиноборств, зокрема, боксу, тайського боксу та кікбоксингу.

Щодо дієти, то Беррі дотримується кетогенної дієти: тобто основу раціону зірки становлять жири, помірна кількість білків і низький вміст вуглеводів.

Теги: LifeStyle Фітнес
Джерело: 24 Канал
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