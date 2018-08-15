Як Холлі Беррі відсвяткувала день народження: курйозні кадри
Знаменита актриса Холлі Беррі відсвяткувала 52-ий день народження 14 серпня у колі родини та друзів.
Холлі показала в Instagram, як весело провела своє свято. На фото Беррі зображена з двома подругами, а на обличчі у них святковий торт.
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"Як відсвяткувати день народження, якщо ти його ніколи не святкуєш", – підписала вона кадр.
Холлі Беррі з подругами
Знаменитість привітав її друг, актор Вілл Сміт – він опублікував кадр, на якому за допомогою фотошопу з'єднані його обличчя та Беррі.
"З днем народження! Я гуглив наше з тобою спільне відео, і, схоже, це найкраще, що я знайшов", – підписав він курйозне фото.
Джерело: 24 Канал
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