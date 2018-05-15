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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Як хронічне безсоння "вбиває" організм

425 Читать новость на русском
Хронічне безсоння
Хронічне безсоння / unsplash.com

Хронічне безсоння впливає на всі аспекти життя людини – від настрою й поведінки до фізичного та психічного здоров'я.

Короткочасне безсоння можуть спричинити хвороби, стрес, зміна роботи, народження дитини та інше. Але воно не має фатальних наслідків для здоров'я і проходить саме за 1-2 місяці, пише ВВС.

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А от тривала депривація сну (людина регулярно спить менше, ніж 5 годин) характеризується частим прокиданням посеред ночі, невдалими спробами заснути та неможливість заснути після того, як проснувся.

Для кожного нормально – часом мати порушення сну. Хронічним воно стає, коли повторюється упродовж більшості ночей, тижнів. Коли впливає на взаємодію із родиною та друзями і призводить до неможливості виконання роботи,
​– зазначила доктор, викладач психології в Університеті Лідса Анна Вайголл.

Ті, хто хронічно недосипає – мають більше шансів страждати від проблем зі здоров'ям: надмірної ваги, серцево-судинних захворювань, діабету та іншого. Тож якщо у вас проблеми зі сном вже протягом тривалого періоду – потрібно звернутись до лікаря.

Профілактика безсоння:

- Дотримуйтеся режиму сну – від 7 до 8 годин;
- Ввечері уникайте ситних прийомів їжі, алкоголю або кави;
- Не використовуйте ґаджети перед тим, як лягати спати;
- Провітріть кімнату і спробуйте заспокоїтись перед сном і спіть у прохолодній, темній кімнаті.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Лікування
Джерело: 24 Канал
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