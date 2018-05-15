Як хронічне безсоння "вбиває" організм

Хронічне безсоння впливає на всі аспекти життя людини – від настрою й поведінки до фізичного та психічного здоров'я.

Короткочасне безсоння можуть спричинити хвороби, стрес, зміна роботи, народження дитини та інше. Але воно не має фатальних наслідків для здоров'я і проходить саме за 1-2 місяці, пише ВВС.

Читайте також: Медики розповіли, чим корисні поцілунки

А от тривала депривація сну (людина регулярно спить менше, ніж 5 годин) характеризується частим прокиданням посеред ночі, невдалими спробами заснути та неможливість заснути після того, як проснувся.

Для кожного нормально – часом мати порушення сну. Хронічним воно стає, коли повторюється упродовж більшості ночей, тижнів. Коли впливає на взаємодію із родиною та друзями і призводить до неможливості виконання роботи,

​– зазначила доктор, викладач психології в Університеті Лідса Анна Вайголл.

Ті, хто хронічно недосипає – мають більше шансів страждати від проблем зі здоров'ям: надмірної ваги, серцево-судинних захворювань, діабету та іншого. Тож якщо у вас проблеми зі сном вже протягом тривалого періоду – потрібно звернутись до лікаря.

Профілактика безсоння:

- Дотримуйтеся режиму сну – від 7 до 8 годин;

- Ввечері уникайте ситних прийомів їжі, алкоголю або кави;

- Не використовуйте ґаджети перед тим, як лягати спати;

- Провітріть кімнату і спробуйте заспокоїтись перед сном і спіть у прохолодній, темній кімнаті.