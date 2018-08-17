Як хронічне недосипання впливає на гени: несподівана ознака
Навіть одна ніч поганого сну може спричини зміни генів, які відповідають за наш біологічний годинник.
Про це заявили шведські дослідники з Уппсальського університету та Каролінського інституту на чолі з Джонатаном Сідернісом, передає Мedscape.
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Як відомо, поганий сон негативно впливає на метаболізм, а також підвищує ризик розвитку ожиріння і цукрового діабету 2 типу.
Нове дослідження визначило ще один "мінус" хронічного недосипання – учасникам експерименту не давали заснути. Після цього у них взяли зразки важливих у регулюванні метаболізму та рівня цукру в крові тканин з живота і стегон.
Результат виявився приголомшливим – вже після однієї ночі недосипання регулювання і діяльність генів, відповідальних за біологічний годинник людини, змінилися. У добровольців зросла чутливість до глюкози і відбувалися порушення обміну речовин.
Цілком імовірно, що ці зміни нівелюються після однієї або декількох ночей хорошого сну. З іншого боку, є так звана метаболічна пам'ять, тож при періодичному недосипі (робота на нічних змінах) ці порушення можуть мати більш довготривалі наслідки,
– зазначили шведські дослідники.
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