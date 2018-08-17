21:37
17 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
28°C 17°C
  • субота
    29°C 20°C
  • неділя
    27°C 19°C
  • понеділок
    28°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Хайпи Путіна. Кубок Стенлі з пельменями
Вєсті Кремля
21:09, 16 серпня
Вєсті.UA. Брудні танці Марченко. Батл між НАБУ і САП
Вєсті.UA
20:13, сьогодні
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Радянський плагіат
Згадати все
17:57, 15 серпня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ

Як хронічне недосипання впливає на гени: несподівана ознака

235 Читать новость на русском
Чим загрожує хронічне недосипання
Чим загрожує хронічне недосипання / Фото з відкритих джерел

Навіть одна ніч поганого сну може спричини зміни генів, які відповідають за наш біологічний годинник.

Про це заявили шведські дослідники з Уппсальського університету та Каролінського інституту на чолі з Джонатаном Сідернісом, передає Мedscape.

Читайте також: Як швидше заснути: лайфхаки, які вам точно допоможуть

Як відомо, поганий сон негативно впливає на метаболізм, а також підвищує ризик розвитку ожиріння і цукрового діабету 2 типу.

Нове дослідження визначило ще один "мінус" хронічного недосипання – учасникам експерименту не давали заснути. Після цього у них взяли зразки важливих у регулюванні метаболізму та рівня цукру в крові тканин з живота і стегон.

via GIPHY

Результат виявився приголомшливим – вже після однієї ночі недосипання регулювання і діяльність генів, відповідальних за біологічний годинник людини, змінилися. У добровольців зросла чутливість до глюкози і відбувалися порушення обміну речовин. 

Цілком імовірно, що ці зміни нівелюються після однієї або декількох ночей хорошого сну. З іншого боку, є так звана метаболічна пам'ять, тож при періодичному недосипі (робота на нічних змінах) ці порушення можуть мати більш довготривалі наслідки,
– зазначили шведські дослідники.

via GIPHY

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Діабет LifeStyle Здоров'я Здорове життя
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Амулеты из детей: о чем говорят ритуальные убийства в Малави
сьогодні, 21:00 Амулеты из детей: о чем говорят ритуальные убийства в Малави
Іван Яковина
Чому суддю-викривача Гольник не пускають до Антикорупційного суду
сьогодні, 21:00 Чому суддю-викривача Гольник не пускають до Антикорупційного суду
Роман Маселко
Топ кандидатів у президенти, про яких ви навряд чи знаєте
сьогодні, 20:00 Топ кандидатів у президенти, про яких ви навряд чи знаєте
Крістіна Бердинських
Я перепрацював з усіма, кого ви знаєте, – продюсер Бебешко про Кузьму та нинішній шоу-біз
сьогодні, 19:01 Я перепрацював з усіма, кого ви знаєте, – продюсер Бебешко про Кузьму та нинішній шоу-біз
Катерина Петренко
Подорожі Україною: первозданна Миколаївщина, яку неодмінно варто побачити
сьогодні, 18:00 Подорожі Україною: первозданна Миколаївщина, яку неодмінно варто побачити
Тетяна Бучок
Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
 10 січня , 16:03
Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
 8 листопада 2017 , 22:24
Чим загрожує жінці відсутність сексу
26 жовтня 2017 , 22:11
Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
8 квітня , 22:54
Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
 1 листопада 2017 , 13:58
Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
 9 листопада 2017 , 20:47
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук