Як і чому Україна стала причиною скандалу на Чемпіонаті світу з футболу у Росії

Збірна України не потрапила на Чемпіонат світу. Від цього нас "звільнили" хорвати, коли обіграли "синьо-жовтих" у Києві та залишили поза Мундіалем. Але без українців цей Чемпіонат не обійшовся.

Тоді, 9 жовтня 2017 року, "картаті" після перемоги на НСК "Олімпійський" у Києві з рахунком 0:2 позбавили українців можливості "обговорення" (тут варто було б вжити інше слово, але цензура його не пропустить), чи варто збірній України їхати на Чемпіонат світу з футболу у Росії. Клавіатур в цій суперечці було б поламано чимало. Прихильники б говорили, що варто їхати, бо якщо не поїдемо, будуть санкції ФІФА та відсторонення українського футболу від міжнародних змагань. І мріяли про те, як збірна України перемагає на заповнених трибунах російського стадіону у фіналі. Противники б стверджували, що не варто їхати, бо це країна-агресор і в нас офіційна заборона на участь у змаганнях на цій території від Міністерства молоді та спорту. Он біатлоністки не поїхали на етап Кубка світу і втратили квоту на наступний сезон (хоча саме росіянин після цього й очолить жіночу збірну України з біатлону).

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Збірна України програла Хорватії та не потрапила на Чемпіонат. Тож і обговорювати не було чого. Але саме хорвати "прихопили" з собою Україну на ЧС-2018. І з цього почався скандал.

Головні персонажі скандалу – два колишні гравці київського "Динамо". Один – захисник Домагой Віда, який тепер виступає за турецький "Бешикташ". Інший – член тренерського штабу збірної Огнєн Вукоєвіч. Він, до речі, навіть виступав за московський "Спартак". Після перемоги над збірною Росії у чвертьфіналі Чемпіонату світу, де Віда забив один з голів, а потім влучно пробив під час післяматчевих пенальті, було опубліковано відео з ними, де пролунала фраза "Слава Україні!" та "це перемога за "Динамо" та Україну".

Відеозвернення від Вукоєвіча та Віди після перемоги над Росією

Не варто пояснювати, що для росіян означає перша фраза, і як вони сприйняли другу фразу. Ту все зрозуміло – образи на хорватів, звинувачення у провокації та у всіх гріхах (фраза "хорвати завжди були зрадниками нашого слов'янського світу" належить члену російської Ради Федерації Францу Клінцевичу).

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Дивує інше – позиція ФІФА та Федерації футболу Хорватії. Перші розглядають можливість дискваліфікації Віди через політичні гасла. Але обходиться – гравець лише отримує попередження. Хоча і тут виникає питання – за що? Хоча з ФІФА все зрозуміло: у їхньому намаганні бути чимдалі від політики вони інколи доволі чітко займають політичну позицію. Так було і після матчу збірних Сербії та Швейцарії, коли швейцарців ощтрафували за "політичного" орла.

Та ще більше питань до хорватських футбольних функціонерів, які вирішили звільнити Вукоєвіча зі збірної та попросити вибачення у росіян. Справді? Слова, сказані на камеру, заслуговують на те, щоб просити вибачення у росіян? За слова, за які в окупованому Криму можна потрапити в катівні ФСБ, а на охопленому війною Донбасі бути вбитим російськими найманцями – просити вибачення в самих росіян. Це якби США перепросили у нацистської Німеччини за те, що чотири золоті нагороди виграв чорношкірий Джессі Оуенс на такій расово чистій та правильній Олімпіаді-1936.

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Росії було зручно, що України немає на цьому Чемпіонаті світу. Бо тоді не виникає зайвих питань про Донбас, Крим та захоплених у полон українців. Цього всього немає, є лише "велич Росії". Після 10-секундного відео це все розлетілося на друзки, і повернулася реальність – з війною, агресією та тисячами смертей. Залишилося лише англійцям згадати про "Новічок", і світу знову відкриються очі на те, хто така Росія.

Хорватам (особливо Віді та Вукоєвічу) треба лише подякувати. Вони на цьому Чемпіонаті світу привернули увагу до України та її протистояння з Росією не зусиллями українців. І, можливо, тоді світ, та й ФІФА зокрема, нарешті звернуть увагу на те, що вони проводять змагання в країні, яка розпочала війну і незаконно утримує понад 70 українців у своїх тюрмах. #FREESENTSOV

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