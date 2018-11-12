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      Як і де святкував свій день народження Леонардо Ді Капріо: цікаві подробиці

      540 Читать новость на русском
      Леонардо Ді Капріо
      Леонардо Ді Капріо / Instagram/ @leonardodicaprio

      В неділю, 11 листопада, оскароносному американському актору Леонардо Ді Капріо виповнилось 44 роки. Проте святкувати він розпочав ще в п’ятницю, 9 листопада. Кількість запрошених на його свято сягала цифри 500!

      Для святкування свого дня народження Леонардо вибрав один з найдорожчих та найпрестижніших місць у Лос-Анджелесі – приватний клуб Spring Place.

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      Перед величезною вечіркою на півтисячі людей відбулась святкова вечеря на п’ятдесят осіб на даху клубу. У список запрошених входили Бейонсе та Jay-Z, Роберт де Ніро, Опра Уінфрі, Наомі Кемпбелл, Ларрі Девід, Ріта Ора, Дженніфер Еністон та багато інших.

      На святі грали відомі всім хіти Бейонсе та Jay-Z в той час, коли вони сиділи прямо біля сцени та просто відпочивали. Тоні Ромо та Чейс Кроуфорд відповідали за веселу атмосферу – танцювали посеред танцювального майданчику та багато жартували.

      Як повідомляють іноземні ЗМІ, Бред Пітт на вечірку не прийшов. Ймовірно, це пов’язано з присутністю колишньої дружини Дженніфер Еністон.

      Теги: LifeStyle Голлівуд Леонардо Ді Капріо
      Джерело: people.com
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