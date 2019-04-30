Як і для чого Заходу працювати з Україною після виборів: 10 напрямків від Atlantic Council

Анексія Криму та війна на Донбасі триває вже 5 років – і причини для антиросійських санкцій не зникли. Україна провела президентські вибори і готується до парламентських. Незалежно від їхніх результатів усе, що відбувається з Україною і в Україні, є важливим і матиме серйозні наслідки.

Метою Росії є хаос в Україні – і це дестабілізує всю Європу, створюючи численні загрози, пише Atlantic Council, посилаючись на звіт Chatham House.

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Серед таких - ризик посилення міграції, перебоїв у торгівлі і пожвавлення кібератак. Тому в Атлантичній раді США визначають щонайменше 10 ключових принципів і політичних пріоритетів, якими мають керуватися країни Заходу та Україна у післявиборчій співпраці.

Не допустити просування Росії

Необхідно продемонструвати безумовну підтримку українського суверенітету і територіальної цілісності. Уряди країн Заходу повинні підтвердити свій меседж про те, що українські кордони не можуть бути предметом для обговорень. Це не лише продемонструє солідарність Києву, а й освіжить західні червоні лінії, які не допускають подальше російське просування.

Фінансова допомога

По-друге, Заходу потрібно більш тонко підійти до висування умов. До цього часу фінансова підтримка була гостро зосереджена на фіскальній дисциплінованості Києва. В результаті, українське населення постраждало. Тож західним донорам потрібно визнати їхні жертви і використати "більше пряників і менше палиць". Вони також повинні бути готовими запропонувати більше, якщо Україна продемонструє успішні фінансові реформи.

Санкції, поки Кремль не зупиниться

Поновлювати дію санкцій проти Росії потрібно до тих пір, поки Кремль не змінить свою поведінку. Підтримка тиску впродовж останніх п'яти років була серйозним досягненням. Однак, руйнівний потенціал непокірних країн ЄС не варто недооцінювати. Продовження дії тиску на Кремль вимагає єдності. Зважаючи на це, країни Євросоюзу повинні розуміти, наскільки розкол може ослабити здатність Заходу підтримувати об'єднаний фронт.

Яких збитків зазнала Росія через санкції Заходу?Роcія незаконно анексувала Крим 5 років тому. Україна і світова спільнота не визнали окупацію півострова і запровадили жорсткі санкції проти Кремля. Через це Росія втратила понад 150 мільярдів доларів та 10% свого внутрішнього валового продукту. Таке економічне становище найбільше позначилося на простих росіянах. Їхні доходи ледь перевищують 30 тисяч рублів (460 доларів) на місяць. В окупованому Криму ситуація ще гірша – доходи місцевих жителів становлять 22 тисяч рублів.

Боротьба із російською пропагандою

Боротися із нею потрібно активніше. За деякими підрахунками, бюджет російської брехні складає понад мільярд євро. Україна на лінії фронту інформаційної війни ЄС запустив підрозділ East StratCom Taskforce для боротьби з брехнею Росії у 2015 році. Перед виборами Європарламенту, які пройдуть в травні 2019-го, Брюссель збільшив фінансування підрозділу з 1,9 мільйонів до 5 мільйонів євро. Але це майже нічого у порівнянні з тим, що Кремль витрачає на дезінформацію.

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Озброєння

Необхідно посилити оборонну співпрацю. Зокрема, мова йде про оборонну допомогу Україні за прикладом американських поставок протитанкових ракет Javelin. Інші країни Заходу теж повинні розглянути можливість відправити летальне оборонне озброєння українській армії. Підтримка обороноздатності Києва краще стримує агресивну Москву, ніж санкції. Натомість НАТО слід розглянути відкриття Програми розширених можливостей для України на зразок тих, якими зараз користуються Швеція, Фінляндія і Грузія. Альянсу слід збільшувати присутність у Чорному морі. Російська атака в Азовському морі продемонструвала, що Україні потрібно сильне узбережжя.

Що сталось поблизу Керченської протоки?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових в Азовському морі, коли ті прямували до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські кораблі та поранили 3 моряків. Після цього російські прикордонники захопила 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу". Відповідно, росіяни взяли в полон усіх 24 українських моряків-членів екіпажу захоплених суден. Моряків відправили до московських СІЗО та утримують там під вартою, постійно продовжуючи їм терміни арештів. Українці оголосили себе військовополоненими.

Україна – член ЄС і НАТО

Заходу потрібно чітко окреслити перспективу членства України в НАТО і Євросоюзі. Це стане найбільш потужним стимулом для Києва у проведенні реформ. Якщо Україна продемонструє серйозний прогрес у виконанні Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі, можна почати обговорення нових реформ, націлених на поглиблення інтеграції.

Сильна економіка

Країни заходу повинні подумати про збільшення бюджетної підтримки, щоб допомогти Україні краще збалансувати свої видатки і підтримувати тривалий процес реформ. Таким чином західний вплив на реформаторський процес теж зросте. Також багато потрібно зробити для диверсифікації власності у сфері ЗМІ, зокрема, важливо звернути увагу на телебачення. Міжнародні донори і уряди Заходу повинні посилити свою підтримку місцевих і регіональних неурядових організацій. Потрібно сфокусуватися на розвитку людського капіталу й інвестуванні в молоді покоління.

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Судова реформа

Захід повинен визнати своє неправильне розуміння масштабу змін, які він вимагав від України. Потрібно прийняти той факт, що хоч Антикорупційний суд і зміцнить відповідальність в країні, він - "не срібна куля". Реформування Генеральної прокуратури теж буде проблематичним. В цьому випадку Україну потрібно підтримати у початку роботи з нуля. Восьмий принцип: потрібно підтримати виборчу реформу в Україні. Нинішня змішана система відкриває можливості для зловживання владою і корупції. Виборча система, заснована на пропорційності і з відкритими партійними списками, була б кроком у правильному напрямку.

Що таке Вищий антикорупційний суд?Це орган судової влади, який розглядатиме справи щодо топ-корупціонерів, підслідні НАБУ: злочини щодо розкрадання бюджетних коштів, зловживання владою, незаконне збагачення, хабарництво.



Для кандидатів на посаду судді Антикорупційного суду оприлюднено такі вимоги:

- кандидат повинен буде мати досвід роботи на посаді судді від 5 років, або на посаді адвоката 7 років, або наукової діяльності у сфері права від 7 років;

- суддя Антикорупційного суду повинен буде відповідати вимогам відповідно до закону "Про судоустрій та статус суддів";

- мати знання і навички для здійснення судочинства у корупційних справах.

Україна – не далекий родич

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ЄС потрібно ставитися до України як до члена європейської сім'ї, а не як до далекого родича. Великій Британії час подумати над лібералізацією візового режиму з Україною, як це зробили країни Шенгенської зони. В часи, коли російська держава демонструє неспроможність "перезапустити" себе, політики на Заході повинні чітко окреслити концепцію тих шляхів, якими рухаються Україна і Росія, а також концепцію відносин з кожною з них. Іншими словами, підтримка України зараз більш важлива, ніж хороші відносини з Росією у її нинішньому стані.

Що відомо про парламентські вибори 2019 року?Вибори до Верховної Ради 9 скликання є запланованими на 27 жовтня. Цього дня виборці будуть голосувати в загальнодержавному окрузі (за політичні партії) та в одномандатних округах (за кандидатів-мажоритарників). Виборчий процес стартує 29 липня – саме з цієї дати починається висування у нардепи: або партії обиратимуть своїх представників у парламент, або деякі політики самовисуватимуться. Завершиться висунення кандидатів 9 серпня. Претенденти на депутатські мандати повинні будуть подати документи до ЦВК для реєстрації не пізніше ніж 13 серпня. А завершить комісія реєстрацію кандидатів 18 серпня. Остаточні результати виборів Центрвиборчком має оприлюднити не пізніше ніж 16 листопада.