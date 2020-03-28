Як і кудою до України можна повернутися з-за кордону на авто: поради від МЗС
Міністерство закордонних справ України оприлюднило поради українцям, як і через які пункти пропуску можна потрапити з-за кордону до України автомобілем. Річ у тім, що через пандемію коронавірусу у світі багато країн закрили свої кордони, щоправда деякі пункти пропуску все ж працюють.
Відповідну інформацію опублікувала пресслужба відомства. Також у МЗС порадили українціям під час планування поїздки встановити зв'язок з відповідним консульством України.
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З яких країн і як можна дістатися до України на авто
- З Німеччини, Австрії, Чехії можна доїхати до України транзитним коридором через Австрію та Угорщину.
– Транзит з Німеччини дозволено трасою А1 Мюнхен-Зальцбург. Він працює з 17:00 до 01:00.
– Рух територією Австрії є можливим із 17:00 до 01.00.
– Перетинати чесько-австрійський кордон потрібно з повним баком бензину та проїхати територію Австрії транзитом, без зупинок, аж до кордону з Угорщиною.
– До Угорщини можна в’їхати через пункт пропуск Нікелсдорф-Хед'єшхалом (Nickeldorf- Hegyeshalom). На території Угорщини коридор працює з 21:00 до 5:00.
– В’їхати до України з Угорщини можна через пункт пропуску Чоп-Захонь.
- З Білорусі, Росії, Молдови, Словаччини, Румунії, Польщі можна повернутися на авто через КПП, які позначено зеленим на інтерактивній карті Державної митної служби.
- З Литви та Латвії є можливим транзит лише через Білорусь.
- З Сербії можна в’їхати лише через територію Румунії. Але для цього посольство України в Румунії має завчасно повідомити МЗС країни офіційною нотою з переліком осіб, які планують здійснити транзит.
"Закликаємо суворо дотримуватися усіх запобіжних заходів, зокрема режиму самоізоляції після прибуття до України. Якщо у вас є можливість залишитися у країні вашого теперішнього перебування, будь ласка, зважте усі ризики. Ваша відповідальна поведінка може зберегти ваше здоров'я та життя людей, що навколо", – наголосили в українському зовнішньополітичному відомстві.
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Інтерактивна карта роботи митних пропускних пунктів
Ситуація з коронавірусом в Україні: головне
- Згідно з даними МОЗ, станом на 28 березня в Україні зафіксували 311 випадків коронавірусу. На жаль, 8 людей померли, натомість 5 пацієнтів одужали та їх уже виписали з лікарень.
- 12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
- У межах карантину Україна закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.
- Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.
- З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.
- З 24 березня українцям заборонили здійснювати будь-які туристичні мандрівки, передусім літаками.
- 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.
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