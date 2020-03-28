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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Як і кудою до України можна повернутися з-за кордону на авто: поради від МЗС

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      У МЗС розповіли, як і з яких країн можна повернутися в Україну на авто / "Область.онлайн"

      Міністерство закордонних справ України оприлюднило поради українцям, як і через які пункти пропуску можна потрапити з-за кордону до України автомобілем. Річ у тім, що через пандемію коронавірусу у світі багато країн закрили свої кордони, щоправда деякі пункти пропуску все ж працюють.

      Відповідну інформацію опублікувала пресслужба відомства. Також у МЗС порадили українціям під час планування поїздки встановити зв'язок з відповідним консульством України.

      Зверніть увагу На кордоні з Польщею зникли черги

      З яких країн і як можна дістатися до України на авто

      • З Німеччини, Австрії, Чехії можна доїхати до України транзитним коридором через Австрію та Угорщину.

      – Транзит з Німеччини дозволено трасою А1 Мюнхен-Зальцбург. Він працює з 17:00 до 01:00.

      – Рух територією Австрії є можливим із 17:00 до 01.00.

      – Перетинати чесько-австрійський кордон потрібно з повним баком бензину та проїхати територію Австрії транзитом, без зупинок, аж до кордону з Угорщиною.

      – До Угорщини можна в’їхати через пункт пропуск Нікелсдорф-Хед'єшхалом (Nickeldorf- Hegyeshalom). На території Угорщини коридор працює з 21:00 до 5:00.

      – В’їхати до України з Угорщини можна через пункт пропуску Чоп-Захонь.

      • З Білорусі, Росії, Молдови, Словаччини, Румунії, Польщі можна повернутися на авто через КПП, які позначено зеленим на інтерактивній карті Державної митної служби.
      • З Литви та Латвії є можливим транзит лише через Білорусь.
      • З Сербії можна в’їхати лише через територію Румунії. Але для цього посольство України в Румунії має завчасно повідомити МЗС країни офіційною нотою з переліком осіб, які планують здійснити транзит.

      "Закликаємо суворо дотримуватися усіх запобіжних заходів, зокрема режиму самоізоляції після прибуття до України. Якщо у вас є можливість залишитися у країні вашого теперішнього перебування, будь ласка, зважте усі ризики. Ваша відповідальна поведінка може зберегти ваше здоров'я та життя людей, що навколо", – наголосили в українському зовнішньополітичному відомстві.

      До речі! Росія через коронавірус повністю закриває кордони: виняток – громадяни України та жителі окупованого Донбасу

      Інтерактивна карта роботи митних пропускних пунктів 

      Ситуація з коронавірусом в Україні: головне

      • Згідно з даними МОЗ, станом на 28 березня в Україні зафіксували 311 випадків коронавірусу. На жаль, 8 людей померли, натомість 5 пацієнтів одужали та їх уже виписали з лікарень.
      • 12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
      • У межах карантину Україна закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.
      • Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.
      • З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.
      • З 24 березня українцям заборонили здійснювати будь-які туристичні мандрівки, передусім літаками.
         
      • 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.

      НС в Україні
      Надзвичайна ситуація в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Сербія Новини Польщі Словаччина Австрія Румунія Новини Білорусі Молдова Новини Росії МЗС України Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини України Новини політики
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