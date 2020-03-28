Як і кудою до України можна повернутися з-за кордону на авто: поради від МЗС

Міністерство закордонних справ України оприлюднило поради українцям, як і через які пункти пропуску можна потрапити з-за кордону до України автомобілем. Річ у тім, що через пандемію коронавірусу у світі багато країн закрили свої кордони, щоправда деякі пункти пропуску все ж працюють.

Відповідну інформацію опублікувала пресслужба відомства. Також у МЗС порадили українціям під час планування поїздки встановити зв'язок з відповідним консульством України.

Зверніть увагу На кордоні з Польщею зникли черги

З яких країн і як можна дістатися до України на авто

З Німеччини, Австрії, Чехії можна доїхати до України транзитним коридором через Австрію та Угорщину.

– Транзит з Німеччини дозволено трасою А1 Мюнхен-Зальцбург. Він працює з 17:00 до 01:00.

– Рух територією Австрії є можливим із 17:00 до 01.00.

– Перетинати чесько-австрійський кордон потрібно з повним баком бензину та проїхати територію Австрії транзитом, без зупинок, аж до кордону з Угорщиною.

– До Угорщини можна в’їхати через пункт пропуск Нікелсдорф-Хед'єшхалом (Nickeldorf- Hegyeshalom). На території Угорщини коридор працює з 21:00 до 5:00.

– В’їхати до України з Угорщини можна через пункт пропуску Чоп-Захонь.

З Білорусі, Росії, Молдови, Словаччини, Румунії, Польщі можна повернутися на авто через КПП, які позначено зеленим на інтерактивній карті Державної митної служби.

З Литви та Латвії є можливим транзит лише через Білорусь.

З Сербії можна в’їхати лише через територію Румунії. Але для цього посольство України в Румунії має завчасно повідомити МЗС країни офіційною нотою з переліком осіб, які планують здійснити транзит.

"Закликаємо суворо дотримуватися усіх запобіжних заходів, зокрема режиму самоізоляції після прибуття до України. Якщо у вас є можливість залишитися у країні вашого теперішнього перебування, будь ласка, зважте усі ризики. Ваша відповідальна поведінка може зберегти ваше здоров'я та життя людей, що навколо", – наголосили в українському зовнішньополітичному відомстві.

До речі! Росія через коронавірус повністю закриває кордони: виняток – громадяни України та жителі окупованого Донбасу

Інтерактивна карта роботи митних пропускних пунктів

Ситуація з коронавірусом в Україні: головне

Згідно з даними МОЗ, станом на 28 березня в Україні зафіксували 311 випадків коронавірусу . На жаль, 8 людей померли , натомість 5 пацієнтів одужали та їх уже виписали з лікарень.

. На жаль, , натомість та їх уже виписали з лікарень. 12 березня Україна ввела карантин , аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня.

, аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня. У межах карантину Україна закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.

з 17 березня. Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.

Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії. З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.

Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі. З 24 березня українцям заборонили здійснювати будь-які туристичні мандрівки , передусім літаками.



, передусім літаками. 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.



Надзвичайна ситуація в Україні / Інфографіка 24 каналу