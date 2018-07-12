Як і які гормони впливають на вагу тіла жінки: пояснення тренера

В організмі жінки є три види гормонів – естрадіол, естрон і естріол. Тренер розповів, як жіночі гормони – естрогени впливають на організм.

Про це розповів тренер Юрій Юрійович на своїй сторінці у Facebook.

"Естріол – найслабший гормон. Він виробляється плацентою під час вагітності, і в організмі невагітної жінки зазвичай практично відсутній", – зазначив тренер.

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Він додав, що другий жіночий гормон естрадіол виробляється, зокрема, яєчниками. Головна мета цього гормону – зробити жінку красивою і привабливою.

Саме цей гормон відповідає за 400 функцій жіночого організму – від доброго зору і красивої гладкої шкіри до міцних кісток та іншого.

Вироблення естрадіолу яєчниками після настання менопаузи припиняється – це спричиняє постклімактеричні зміни шкіри, кісток, волосся, серця та кровоносних судин.

Естрон також виробляється яєчниками, а ще корою наднирників і жировими тканинами. Після менопаузи рівень цього гормону зростає, а його високий рівень відповідає за повільну швидкість метаболізму, а це спричиняє набір зайвої ваги.

Гормони, які виробляються у жирових клітинах не роблять жінку красивою і здоровою (як естрадіол), а уповільнюють обмін речовин (естрон),

– зазначив тренер Юрій.

Він наголосив, що алкоголь пригнічує вироблення гормону естрадіолу в яєчниках, а рівень естрону підвищується. Відповідно – процес схуднення сповільнюється

Окрім того, вироблення естрону у жирових клітинах тісно пов'язане з перетворенням чоловічих гормонів. Дані досліджень свідчать, що рівень чоловічих гормонів у повних жінок в 1,5-3 рази більше норми.

А це може призвести до безпліддя, порушення менструального циклу, зростання волосся за чоловічим типом та іншого.

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