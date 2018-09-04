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Як інфекційні захворювання впливають на очі

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Як інфекційні захворювання впливають на очі
Як інфекційні захворювання впливають на очі / ddnews.gov.in

Початок осені – це справжнє потрясіння для організму і серйозна перевірка на витривалість. Саме на початку цього сезону зростають випадки захворювань, які обумовлені різкою зміною погоди, температурними перепадами й сезонною перебудовою організму.

Інфекційні хвороби впливають й на очі людини, пише портал Opticclub.

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Нерідко застуду можна помітити через стан очей, оскільки інфекція вражає слизову оболонку. Після цього починається нежить та інші симптоми.

via GIPHY

Через негативну дію вірусів на організм людини, імунітет стає слабшим. І поки останні його сили йдуть на боротьбу з інфекціями, то органи зору можуть підчепити небезпечні очні інфекції.

Не варто носити лінзи під час застуди. Все тому, що вони можуть містити вірус, і таким чином людина лише продовжує термін хвороби. Не варто сподіватися на очищувальний засіб – навіть найдорожчий розчин не може очистити від збудників хвороб.

Не варто носити лінзи під час застуди
Не варто носити лінзи під час застуди

Після грипу чи подібних хвороб може різко знизитися рівень зору. Це відбувається тоді, коли основний удар припадає на очі.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: Здоров'я Лікування Здоров’я очей Інфекція
Джерело: 24 Канал
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