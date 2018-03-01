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Як ініціативність жінки впливає на стосунки: пояснення психологів

1456 Читать новость на русском
Ініціативність жінки впливає на стосунки
Ініціативність жінки впливає на стосунки / Фото з вільних джерел

Британські науковці провели дослідження та з'ясували, як ініціативність при знайомстві характеризує людину та впливає на подальші стосунки.

Вчені отримали результати на основі додатку для знайомств The League, передає видання The Independent.

Для експерименту науковці використали опитування, яке провели серед 100 пар, які понад рік мали стосунки та познайомились завдяки Інтернету. Як з'ясували вчені, кожні треті стосунки починались з ініціативи жінки, яка або перша писала повідомлення в мережі чи на номер телефону.

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Чоловіки рідко проявляють ініціативу, якщо не бачать жодного сигналу про зацікавлення ними: посмішку, кивок чи потискання волосся. Це, здається, вроджена поведінка, яка спостерігається в більшості суспільств,
– пояснила експерт зі знайомств Мадлен Мейсон.

Окрім цього, в ході дослідження було встановлено, що жінки, які роблять перший крок у стосунках мають в декілька разів більші шанси почати довготривалі відносини, оскільки чоловіки в такій наполегливості часто вбачають стабільність. Водночас цілеспрямовані люди часто кваплять події, не помічаючи цього.

Мадлен Мейсон також навела цікаві дані складеної статистики: перед обміном номерами телефону люди в середньому обмінюються 34 повідомленнями на сайті знайомств. Здебільшого задоволені стосунками пари, різниця у віці яких складає 3 роки.

Теги: LifeStyle Психологія наука
Джерело: 24 Канал
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