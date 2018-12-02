Як іноземному журналісту потрапити до Криму на час воєнного стану: оновлена інструкція від МІП

Міністерство інформаційної політики спільно з Державною міграційною службою та Державною прикордонною службою на період дії воєнного стану вирішили дещо оновити інструкції для іноземних журналістів, які мають намір потрапити на територію окупованого Криму.

Як повідомляє Мінінформполітики на своєму офіційному сайті, на територію окупованого Криму тепер журналісти зможуть потрапити лише за спеціальними дозволами.

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В'їзд іноземних журналістів в Крим та виїзд з нього здійснюється за паспортним документом та наявністю спеціального дозволу. Спеціальний дозвіл – документ, який дає право іноземному журналісту в’їхати в Крим та виїхати з нього. Він є одноразовим, тобто дозволяє лише один в’їзд та виїзд з Криму. Для наступного відвідування Криму, необхідно отримувати новий спеціальний дозвіл. Спеціальний дозвіл є дійсним протягом зазначеного в заяві документально підтвердженого строку,

– зазначають у відомстві.

Також, відповідно до інструкції, іноземному журналісту спочатку потрібно звернутись до Міністерства інфорполітики та отримати лист-погодження. Серед переліку необхідних документів – заява за встановленим зразком, оригінал підтверджувального листа від редакції, що містить дані про журналіста та мету відвідування Криму, копія та оригінал редакційного посвідчення, оригінал паспорта.

"Заява розглядається протягом кількох робочих днів. Однак, у зв’язку із режимом воєнного стану в окремих випадках період розгляду заяви щодо погодження в’їзду іноземних журналістів на територію тимчасово окупованого Криму може бути продовжено через необхідність погодження видачі спеціального дозволу з іншими органами державної влади сектору безпеки та оборони", – додають у МІП.

Зауважимо, що після отримання листа-погодження від МІП, іноземний журналіст повинен звернутись у територіальні органи ДМС і отримати спеціальний дозвіл.

"Отримавши спеціальний дозвіл, іноземний журналіст має право на в'їзд та виїзд лише через такі контрольні пункти: для автомобільного транспорту – "Каланчак", "Чаплинка", "Чонгар"; залізничне сполучення – "Херсон", "Мелітополь","Вадим", "Новоолексіївка", – додають у міністерстві.

Оновлена інструкція погодження в’їзду іноземних журналістів на територію тимчасово окупованого Криму на період режиму воєнного стану

Нагадаємо, раніше у Міністерстві закордонних справ заявляли, що на період воєнного стану іноземним журналістам офіційно заборонено в’їжджати до анексованого Росією Криму, натомість щодо українських представників ЗМІ такі обмеження не діють.



Додамо, що 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії віком 16-60 років. Заборона діятиме на період воєнного стану – до 26 грудня.





Заборона для росіян щодо в'їзду на територію України: інфографіка