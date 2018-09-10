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Як інтелект залежить від пори року: цікаві факти

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Як інтелект залежить від пори року
Як інтелект залежить від пори року / blog.moneypenny.me

Виявляється, між розумовими здібностями і порами року є зв'язок. Мозок людей найкраще працює наприкінці кінці літа та на початку осені, а найгірше – взимку та навесні.

Про це заявили неврологи з Університету Торонто і Центру по вивченню хвороби Альцгеймера при Університеті Раш, передає Zdorovia.

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Вони проаналізували дані 3,5 тисяч мешканців США, Канади та Франції у віці старше 70 років, у частини яких діагностували хворобу Альцгеймера.

Нейропсихологічне тестування допомагало визначити якість роботи головного мозку, а генетичний аналіз проб спинномозкової рідини допоміг визначити вроджену схильність до розвитку хвороби Альцгеймера.

via GIPHY

Науковці помітили цікаві закономірності – в холодну пору людям на 31% частіше ставлять діагноз про старече недоумство або помірний когнітивний розлад.

Вони прийшли до висновку, що мозок людей найкраще працює в кінці літа і початку осені, а найгірше – в зимові і весняні місяці.

Сезонна різниця в рівні інтелекту у когнітивно здорових літніх людей еквівалентна майже 5 рокам різниці у віці. Тобто влітку і восени люди похилого віку в інтелектуальному сенсі виявляються молодшими на 5 років,
– пояснили автори проекту.

На таку закономірність впливають кількість світла і тепла, можливість їсти свіжу їжу (овочі та фрукти), тривалість сну. А ще мозок підкоряється сезонним ритмам психічних станів, які також корелюють з порою року. Зокрема, депресія найчастіше проявляється в зимовий період.

via GIPHY

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Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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