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      Як ін'єкції краси впливають на інтимне життя у жінок

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      Як ін'єкції краси впливають на інтимне життя у жінок
      Як ін'єкції краси впливають на інтимне життя у жінок / tomat.rv.ua

      Уколи ботоксу, які роблять для корекції та підтяжки обличчя та інших частин тіла, можуть серйозно знизити у жінок задоволення від оргазму.

      Про це розповів науковець Майкл Льюїс, який провів відповідне дослідження, передає Мed2.

      Він спостерігав за тим, як змінюється емоційне життя 24 жінок після того, як їм були зроблені "ін'єкції краси".

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      Згодом Льюїс порівняв результати з групою, до якої увійшли 12 жінок, які проводили інші косметичні процедури. З'ясувалось, що нездатність жінок робити виразні гримаси під час сексу і, особливо, оргазму, значною мірою знижує задоволення від самого інтимного процесу.

      Що цікаво, негативний ефект має лише ботокс, інші "ін'єкції краси" не мають подібного впливу.

      Висновок вченого: Ті жінки, які полюбляють робити косметологічні процедури з використанням ботоксу, отримують значно менше задоволення від сексу й оргазму, ніж інші.

      Ботокс

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Психологія Секс Краса
      Джерело: 24 Канал
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