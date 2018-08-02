Як іспанські ЗМІ відреагували на дебют Луніна в "Реалі"

Дебют українського воротаря Андрія Луніна в складі мадридського "Реала" відбувся 1 серпня в матчі міжнародного Кубка чемпіонів проти "Манчестер Юнайтед". Мадридці поступилися 1:2, а Лунін замінив Франсіско Касілью і відіграв весь другий тайм.

Перший вихід українця на поле у ​​футболці Королівського клубу відзначили Marca, AS, Mundo Deportivo і Sport. В цілому, обійшлося як без дифірамбів, так і без критики, пише "Команда №1".

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AS, зокрема, нагадала, що "Лунін зараз є третім воротарем мадридців, після Кейлор Наваса і Франсіско Касільї. Він відтіснив з цієї позиції Луку Зідана. Потенційний прихід Тібо Куртуа загрожує молодому українцеві переходом в оренду, але поки Лунін в строю. Він залишився без роботи в поєдинку з "МЮ" і оцінити його першу роботу в воротах "Реала" дуже складно".

Авторитетна Marca зазначає, що на полі стадіону "Хард-Рок" в США був представлений новий "Реал". "Без Кріштіану Роналду "галактікос" демонструють своє майбутнє на полях США. У другому таймі Хулен Лопатегі випустив молодих вовченят, які підкорюють талантом, ентузіазмом і сліпучою юністю".

"Особливо відзначився 18-річний Вінісіус Жуніор, який продемонстрував відмінний дриблінг. Дебютували також Одріосола і Лунін. Хлопці відрізняються задатками великих гравців, незважаючи на невеликий поки професійний досвід. Схоже, "Реал" робить ставку на молодь", – пише Marca.

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