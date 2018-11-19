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      Як із скандальним підвищенням Терещука підвищився і бізнес його доньки: розслідування

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      Порошенко призначив нового губернатора Київщини – Олександра Терещука, який після Революції гідності очолював МВС у столиці. І поки кар'єра Терещука піднімалася, дивним чином піднімався і бізнес його доньки Оксани Сорочинської на державних закупівлях.

      Олександра Терещука мали звільнити 3 роки тому із забороною займати будь-які державні посади. Натомість його кар’єра різко пішла в гору – в жовтні Терещук очолив цілу Київську область.

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      Терещук понад 30 років працював у правоохоронних органах, під час Майдану керував міліцією Волинської області, звідки відправляв "Беркут" в Київ у "відрядження". Та замість звільнення він несподівано пішов на підвищення.

      Олександр Терещук
      Олександр Терещук

      На закінченні міліцейської кар’єри Терещука, його донька Оксана Сорочинська увійшла у бізнес. Доволі специфічний, бо спеціалізується на поставках державним органам та працює з бюджетними коштами. А коли екс-міліціант повернувся до влади, цей бізнес почав зростати. Загалом, за три роки фірма отримала тендерів на майже 140 мільйонів гривень.

      Оксана Сорочинська з чоловіком
      Оксана Сорочинська з чоловіком

      До приходу в бізнес Оксана Сорочинська працювала в держпідприємстві МВС "Розвиток", а її чоловік і досі – інспектор з обігу зброї у столичній Нацполіції. І хоча журналісти не помітили, щоб Сорочинська покидала будинок, проте її бізнес вперто йде вперед.

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      Три роки тому вона стала справжньою власницею компанії "Новітнє обладнання", десь взяла 2 мільйони гривень, аби внести їх у статутний капітал. Пізніше Терещук пояснив, що його донька ці гроші позичила.

      З 2016 року її фірма починає активно тендерити, займається поставками техніки, комп'ютерів тощо. Невдовзі, після появи доньки Терещука серед власників компанії, їй віддає 3,5 мільйони за комп’ютери Центр обслуговування підрозділів МВС, в якому працює її чоловік.

      Фірма Сорочинської отримала 3,5 мільйона за обладнання
      Фірма Сорочинської отримала 3,5 мільйона за обладнання

      З очоленням Терещуком Київської області фірма його доньки різко почала розширюватися в бік півдня України. Новітнє обладнання отримало замовлення на створення систем відеоспостереження від порту "Южный", а також Ізмаїльського та Ілічівського морських портів. Ціна питання – десятки мільйонів гривень. Проте Терещук свою причетність до цього очікувано заперечує.

      Згодом журналісти з’ясували, що фірма, яка контролюється родичами дуже впливових людей з новим керівником київської Ода задорого продає обладнання в держустанови. При цьому, існує фірма лише віртуально.

      Більше про родину та заробіток родини Олександра Терещука – дивіться у програмі.

      Теги: Корупція Гроші Наші гроші Новини Києва Розслідування
      Джерело: 24 канал
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