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      Як Кабмін буде піднімати економіку на 40% за 5 років: пояснення Гончарука

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      Гончарук розповів, як уряд буде піднімати економіку України
      Гончарук розповів, як уряд буде піднімати економіку України / president.gov.ua

      Кабмін у найближчі 5 років буде працювати над тим, аби досягнути зростання економіки на 40%. Для цього уряд зосередиться на підвищенні продуктивності праці та залученні прямих іноземних інвестицій.

      Новообраний прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в ефірі "Свобода слова" на ICTV пояснив, що зростання економіки – це необхідність для успішної України.

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      Зростання економіки у наступному році на 5%, а потім і 7%, це не стільки наше бажання, скільки необхідність. Якщо ми хочемо бути успішною країною, привабливими для інвесторів, щоб люди сюди поверталися, а не просто їхали, бо змушені, – потрібне зростання. Як ми це можемо зробити? Економічне зростання досягається двома ключовими факторами, а саме – продуктивністю праці та прямими іноземними інвестиціями,
      – наголосив Гончарук.

      За його словами, Україна має зосередитись на інвестиціях у власну освіту, інновації та технології. Для збільшення іноземних інвестицій в нашу країну – потрібно побороти проблему рейдерства, корупцію, забезпечити конкурентність у різних економічних сферах, провести велику приватизацію держмайна, забезпечити дешевше кредитування для купівлі житла і для розвитку бізнесу.

      Прем'єр переконаний, що в Україні зараз доволі низька база для економічного зростання. Проте, вирішення вищеперелічених пролем може створити потужну базу для її зростання.

      "Насправді у нас досить низка база з якої ми стартуємо, треба бути відвертими – у нас за останніх "20 з копійками" років нема особливо чим похвалитися у плані економічного зростання. Тому той потенціал, який ми ще не використали, саме час використати", – сказав Гончарук.

      Зауважимо, Гончарук під час наради з президентом Зеленським наголосив, що основна мета роботи уряду – досягнення зростання економіки на 40% за 5 років. Це дуже амбітне, але цілком реалістичне завдання. Кабінет Міністрів має для цього серйозну команду Міністерства економіки, яка вже почала працювати. Прем'єр відзначив, що досягнення такого показника призведе до появи мільйона робочих місць.

      Які законопроєкти та реформи Зеленський з командою планують втілити у життя?
      – Стимулювати економічне зростання.
      – Запровадити ринок землі.
      – Поліпшити бізнес-клімат.
      – Детінізувати економіку.
      – Розвинути інфраструктуру та енергетику.
      – Протидіяти рейдерству, контрабанді та корупції.
      – Реформувати правоохоронні органи.

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      Теги: Новини України Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Інвестиції Новини політики
      Джерело: 24 канал
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