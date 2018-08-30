Як какао позитивно може вплинути на Ваше здоров'я

Какао – дуже корисний для здоров’я продукт. Сьогодні воно здебільшого використовується під час виробництва шоколаду, щоправда какао-порошок можна споживати і як напій, перед цим розчинивши у воді.

Відповідно до результатів досліджень, какао дійсно містить важливі сполуки, які можуть позитивно вплинути на Ваше здоров’я, пише Ukr.Media.

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Так, какао-порошок, якщо його вживати як складову продуктів харчування, таких як шоколад, сприяє зменшенню хронічного запалення в організмі, поліпшенню рівня холестерину та зниження високого кров'яного тиску.

Крім того, він допомагає зменшити ризик виникнення інфарктів і інсультів, покращує функції мозку, бореться з депресією та багато іншого.

Водночас какао-порошок є багатим на поліфеноли, що, зі свого боку, сприяють зниженню запалення та поліпшенню рівня холестерину, а також відіграють певну роль у запобіганні вікової дегенерації.

Щоправда, як підкреслюється, обробка какао в шоколаді або інших продуктах може істотно знизити вміст поліфенолів.

До слова, не менше корисних властивостей має і кориця. Особливо сприятливо вона впливає на жіночий організм.