Як какао позитивно може вплинути на Ваше здоров'я
Какао – дуже корисний для здоров’я продукт. Сьогодні воно здебільшого використовується під час виробництва шоколаду, щоправда какао-порошок можна споживати і як напій, перед цим розчинивши у воді.
Відповідно до результатів досліджень, какао дійсно містить важливі сполуки, які можуть позитивно вплинути на Ваше здоров’я, пише Ukr.Media.
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Так, какао-порошок, якщо його вживати як складову продуктів харчування, таких як шоколад, сприяє зменшенню хронічного запалення в організмі, поліпшенню рівня холестерину та зниження високого кров'яного тиску.
Крім того, він допомагає зменшити ризик виникнення інфарктів і інсультів, покращує функції мозку, бореться з депресією та багато іншого.
Водночас какао-порошок є багатим на поліфеноли, що, зі свого боку, сприяють зниженню запалення та поліпшенню рівня холестерину, а також відіграють певну роль у запобіганні вікової дегенерації.
Щоправда, як підкреслюється, обробка какао в шоколаді або інших продуктах може істотно знизити вміст поліфенолів.
До слова, не менше корисних властивостей має і кориця. Особливо сприятливо вона впливає на жіночий організм.
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