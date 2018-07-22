Як канабіс допомагає лікувати рак: відповідь науковців

Медична марихуана зменшує побічні ефекти лікування раку, такі як нудота та слабкість. Також канабіс і безпосередньо допомагає лікувати рак.

Такий висновок зробили науковці із Медичного центру Університету Ростока у Німеччині, які проаналізували 100 попередніх досліджень.

Фітоканабіноїди можуть зупинити розмноження ракових клітин, блокувати кровопостачання пухлини та зменшити здатність раку виживати при хіміотерапії.

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Також вони стимулюють мозок і можуть покращити імунну та гормональну системи.

Науковці наголосили, що антираковий вплив каннабісу необхідно протестувати на реальних пацієнтах. Це допоможе підтвердити чи спростувати дані про ефективність марихуани у боротьбі з раком.

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