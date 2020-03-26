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      Як карантин вплине на українську економіку: прогноз бізнесу

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      Як карантин вплине на економіку / 24 канал

      В Україні запровадили карантин та низку обмежень через коронавірус, зокрема на діяльність бізнесу. Через це за підсумками 2020 року в Україні валовий внутрішній продукт може знизитися на 4 – 9%.

      Європейська бізнес-асоціація прогнозує, що за менш оптимістичного сценарію падіння ВВП може скласти до 9%.

      До теми Пережити карантин: як держава може підтримати український бізнес

      ЄБА закликає уряд вживати зважених та конструктивних заходів для протидії поширенню коронавірусу, адже непродумані дії можуть призвести до втрати "сотень тисяч робочих місць".

      Колишній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов раніше спрогнозував, що через запровадження карантину близько 170 – 500 тисяч українців можуть втратити роботу.

      Експерти бізнес-асоціації наголошують, що наслідки коронавірусу можуть бути гіршими, аніж сама пандемія. У ЄБА додали, що знадобляться роки, аби відбудувати економіку.

      За прогнозами Bloomberg, через пандемію коронавірусу світова економіка може втратити суму, що дорівнює двом ВВП Росії. Це мінус 3% або ж 2,7 трильйона доларів.

      Зауважимо, уряд продовжив карантин до 24 квітня через спалах коронавірусу. Якщо пандемію вдасться подолати швидше, то карантин скасують.

      Що відомо про можливу кризу через коронавірус?В Україні НБУ прогнозує низьке зростання цін на продукти в Україні попри економічну кризу, яку викликав спалах коронавірусу у світі. Водночас у квітні Нацбанк може переглянути макропрогнози. НБУ запевняє, що українська економіка готова до будь-яких кризових явищ.

      Через можливу нову світову кризу деякі країни уже почали переглядати свої прогнози на 2020 рік у негативний бік.

      Осередком нової економічної кризи може стати Італія – детальніше тут.

      Коронавірус в Україні: вже заразилися 156 людей
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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини політики Бізнес ВВП Світова криза 2020
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