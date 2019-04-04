Як карають українців за продаж голосу на виборах: реальний приклад

За рік до президентських виборів дослідження Київського міжнародного інституту соціології показало, що українці доволі толерантно ставлять до голосування за гроші. Майже 16%, а це кожен сьомий наш земляк, готовий продати свій голос.

Підкуп – це одне з основних порушень під час виборчого процесу в Україні. Такі факти стабільно фіксуються із кожною новою виборчою кампанією.

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Що таке підкуп

Підкуп може бути прямий і непрямий. Прямий – це безпосередньо гроші за ваш голос. Непрямий – пофарбовані під'їзди, лавочки та парканчики, вікна у школах, ремонти в лікарнях, продукти у кошиках тощо. І все це від кандидатів та партій.



Які існують види підкупу

Відповідальність за кожен вид підкупу – своя. Загалом покарання може досягати 5-7 років в'язниці.

Що загрожує виборцю

Найчастіше суди виставляють порушникам штрафи та позбавлення волі, але зі звільненням з випробувальним терміном.

Вперше в Україні наприкінці 2018 році у місті Кілії Одеської області жінку засудили до 5,5 років в'язниці. Достатнім доказом до засудження стали зафільмовані факти передачі лише двом людям і лише по 200 гривень. Цей приклад для того, аби ви зрозуміли, що "трішки" – це теж підкуп.



Що загрожує громадянам, які взяли підкуп

Задумайтесь ще над тим, що це була ініціатива не самої жінки й гроші, які вона роздавала, теж були не її власні. Проте ніхто із партій і кандидатів, які втягнуть у злочинні дії, потім не візьмуться вас захищати.

Закон порушує не тільки той, хто купує голоси, але і той, хто їх продає. Виборці, які погоджуються брати гроші за голосування також можуть підпадати під кримінальну відповідальність.

Що загрожує виборцю, який взяв гроші за голосування?

Штраф від 2700 до 5100 гривень.

Виправні роботи до двох років.

Обмеження волі на той самий строк.



Яке покарання світить за продаж голосу: інфографіка

Дешевий та смачний підкуп

Кандидати вірять, що шлях до серця виборців лежить через шлунок. Одні з найулюбленіших методів непрямого підкупу – це продуктові набори та безкоштовні обіди. До прикладу, олія, цукор, гречка, згущик та печиво. Перелік продуктів може змінюватись, чи то залежно від смаків самого кандидата, чи може від акційних знижок у супермаркетах, але суть одна – не дорого, ефективно, смачно.

У 2015 році кампанія виборів до Верховної Ради на Чернігівському 205 округу стала однією з найбрудніших в історії. Геннадій Корбан тоді щедро годував Чернігів гречкою та роздавав цукор, але все одно пограв Сергієві Березенку.

Дивіться відео, як на Чернігівському окрузі роздавали безкоштовні продукти:

"Сітка" для підкупу виборців

Березенко тоді у Чернігові відпрацьовував іншу технології й відтоді в українську політику увійшло поняття "сітки".

"Сітка" або "піраміда" – це мережа агітаторів, які самі працюють за гроші й шукають для голосування інших виборців на платній основі.

Чому це принципово для президентських виборів? Якщо на мажоритарних округах явище підкупу – доволі локальне, а для перемоги потрібно кілька тисяч голосів, то всеукраїнські вибори – це зовсім інший масштаб. Для відчутного ефекту кандидату потрібно мати розгалужену мережу.

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Кампанія 2019 року добре запам'ятається взаємними звинуваченнями штабів Петра Порошенка та Юлії Тимошенко у спробах таку мережу організувати.

Як будується "піраміда"? Для цього визначаються відповідальні на кожен виборчий округ, які далі будують мережу старших по дільницях. Останні формують найнижчу ланку агітаторів, які вже від дверей до дверей шукають потенційних виборців і працюють з ними.

Як оплачується робота агітаторів

Агітація – це частина виборчого процесу, як і робота з виборцями. Інше питання – як оплачується робота цих людей?

Закон про вибори президента у 2014 році заборонив кандидатам укладати з виборцями договори, щоб офіційно платити їм з виборчого фонду. Цю норму додали вимушено, щоб унеможливити технології підкупу виборців.



Агітатори від партії "Батьківщина"

Після заборони платити агітаторам – це вилилося в іншу проблему. У штабі мають знайти волонтерів, а це тисячі людей по всій країні, які будуть безкоштовно зранку до вечора працювати. Або оплачувати це поза офіційною бухгалтерією – на руки, що фактично теж є порушенням закону.

Чому підкуп прижився в Україні

Така проблема з'явилась в Україні через сукупність причин – лояльність людей і те, що реальних вироків насправді обмаль, і те, що правоохоронці діють неефективно, і те, що парламент воліє самоусунутись та не спішить встановлювати жорсткіші норми покарання. У Верховній Раді ніяк не можуть розглянути законопроект, який посилить відповідальність за виборчі порушення.

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Якщо ви дивуєтесь, чому погано живете – а як може бути по-іншому? Підкупом на виборах займаються найбільш корумповані політики та даючи їм підтримку ви теж сприяєте тому, щоб саме ці корупційні інтереси будуть визначати те, куди рухається держава.