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      Як кардинально змінився Китай за останні 60 років: вражаюче відео

      Інститут просвіти 46 Читать новость на русском

      Китай – батьківщина штучних агломерацій, які витягли піднебесну з економічного занепаду. Ще 60 років тому країна голодувала – жертвами голоду стали до 30 мільйонів китайців. Сьогодні це приголомшливий приклад економічного зростання початку ХХІ століття.

      Сучасний Китай – це 596 метрів збудованих автодоріг за одну хвилину, 25 тисяч кілометрів високошвидкісної залізниці, будівництво найдовшого у світі мосту за 20 мільярдів доларів.

      Читайте також: Як місто Токіо допомагає світовій економіці рухатись уперед

      Досягнути такого розвитку не вдалося навіть "азійським тиграм" – малим країнам південно-східної Азії.

      китай дороги
      Китай будує за одну хвилину 596 метрів автодоріг 

      китай
      Найдовший у світі міст

      Економічний успіх Китаю – завдяки агломераціям. Найвідомішою є "Золотий трикутник Янцзи". Там живе майже 80 мільйонів осіб, і з них 50 мільйонів – міські мешканці.

      "Технології в обмін на ринок" – це основний принцип Китаю для інвесторів. Фактично в полях народжувалася ціла інфраструктура. Інвестор "заходить" в Китай за кілька місяців. Його чекає підготовлена ділянка землі, де є електрика, всі комунікації та інфраструктура. Одним з наслідків є те, що Китай проектує і виготовляє власні автомобілі.


      Виробництво авто у Китаї

      Китайці кажуть: "Хочете зберегти давню культуру – розвивайте промисловість".

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      Теги: Інститут просвіти Китай Новини нерухомості Новини нерухомості світу
      Джерело: 24 канал
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