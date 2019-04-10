Як кардинально змінився Китай за останні 60 років: вражаюче відео

Китай – батьківщина штучних агломерацій, які витягли піднебесну з економічного занепаду. Ще 60 років тому країна голодувала – жертвами голоду стали до 30 мільйонів китайців. Сьогодні це приголомшливий приклад економічного зростання початку ХХІ століття.

Сучасний Китай – це 596 метрів збудованих автодоріг за одну хвилину, 25 тисяч кілометрів високошвидкісної залізниці, будівництво найдовшого у світі мосту за 20 мільярдів доларів.

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Досягнути такого розвитку не вдалося навіть "азійським тиграм" – малим країнам південно-східної Азії.



Китай будує за одну хвилину 596 метрів автодоріг



Найдовший у світі міст

Економічний успіх Китаю – завдяки агломераціям. Найвідомішою є "Золотий трикутник Янцзи". Там живе майже 80 мільйонів осіб, і з них 50 мільйонів – міські мешканці.

"Технології в обмін на ринок" – це основний принцип Китаю для інвесторів. Фактично в полях народжувалася ціла інфраструктура. Інвестор "заходить" в Китай за кілька місяців. Його чекає підготовлена ділянка землі, де є електрика, всі комунікації та інфраструктура. Одним з наслідків є те, що Китай проектує і виготовляє власні автомобілі.



Виробництво авто у Китаї

Китайці кажуть: "Хочете зберегти давню культуру – розвивайте промисловість".