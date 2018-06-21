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Як підлаштувати екран на Samsung Galaxy S9 під себе: відеоінструкція

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Як кастомізувати екран на Samsung Galaxy S9: відеоінструкція
Як кастомізувати екран на Samsung Galaxy S9: відеоінструкція / Фото з вільних джерел

Головна особливість операційної системи Android – гнучкість налаштувань. І компанія Samsung нагадала про переваги операційки в свіжому відео. Ролик демонструє можливості кастомізації на прикладі флагманського Galaxy S9.

Про це повідомляє Phone Arena.

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Представники компанії Samsung стверджують, що користувач звертається до власного смартфону щонайменше 100 разів за день. Тому важливо бути впевненим у тому, що власнику девайса подобається вміст екрану.

Як кастомізувати екран Samsung Galaxy S9

Для початку налаштування варто натиснути на дисплей, у відповідь смартфон відкриє меню вибору тем. Далі варто клікнути на тему, яка вам найбільше сподобалась і "застосувати" її.

Після цього користувачі можуть налаштувати відображення годин в меню налаштувань. Варіантів багато, причому кожен зможе обрати улюблений колір. На заблокований дисплей можна також додати нагадування. Так забути про важливі продукти в супермаркеті точно не вийде.

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Відео-інструкція кастомізації дисплею Samsung Galaxy S9 – дивіться відео

Що таке кастомізація? Це процес адаптації та налаштування продукту під окрему аудиторію, об'єднану певними особливостями або під певного користувача. Як правило, термін кастомізація застосовується в сфері сучасної техніки, як завершальній етап перед випуском продукції, часто відноситься до продукції великих компаній — транснаціональних корпорацій, виробництво яких знаходиться в різних країнах і потребує деяких змін перед випуском в окремо взятій країні або регіоні (налаштування мови, часового поясу, інших регіональних особливостей).

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Теги: Смартфони Техно Samsung
Джерело: 24 Канал
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