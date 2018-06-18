Значною популярністю серед тих, хто не уявляє свого життя без кави, користується кава без кофеїну.

Але ті, хто не вживають кофеїну, можуть і не здогадуватися, що насправді неможливо видалити з кавових зерен абсолютно весь кофеїн, передає Zhyvyaktyvno.

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Найбільш популярним способом видалення з кави кофеїну є використання двоокису вуглецю (стисненого газу) і гарячої води. Це дозволяє витягнути кофеїн без шкоди для смаку й аромату зерен.

В середньому, у порції розчинної кави без кофеїну є 8,6 - 13,9 мг кофеїну, а у меленій — 12 - 13,4 мг (на 100 мг води).

У США і Західній Європі є свої стандарти – вміст кофеїну у безкофеїновій каві не повинен перевищувати понад 3 мг (звичайна кава має 85 мг кофеїну на 100 мг води).

Як кава без кофеїну впливає на організм? Регулярне вживання кави без кофеїну підвищує рівень холестерину – судини звужуються і погіршується робота серця.

Американські вчені також довели, що у людей, які п'ють безкофеїнову каву, відбувається зниження пам'яті протягом дня порівняно з тими, хто п'є ту ж саму кількість звичайної кави.

Але саме напій без кофеїну на 2 - 7% знижує загрозу виникнення цукрового діабету, ніж трав’яний чай.

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