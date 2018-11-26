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      Як кава і чай шкодить вагітним: висновки вчених

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      Шкода кави і чаю під час вагітності
      Шкода кави і чаю під час вагітності / svitmam.ua

      Вживання чаю або кави під час вагітності зменшує розмір майбутньої дитини. Це відбувається навіть якщо жінка вживає менше безпечного рівня цих напоїв.

      Про це повідомляє "Медікфорум"

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      Дослідження вчених з Університетського коледжу Дубліна дало несмподіваний результат. Виявилося, що жінки, які вживають під час вагітності чай або каву, значно частіше народжують невеликих за розміром дітей.

      Як кава і чай шкодить вагітним
      Як кава і чай шкодить вагітним

      Навіть якщо в дієту жінки входить дозування кофеїну на рівні менше 200 мг на добу, яка вважаються безпечної і є еквівалентом приблизно двох чашок розчинної кави або трьох склянок чаю, вона все одно більше ризикує зіткнутися з передчасними пологами або народити дитину з дефіцитом ваги.

      Автори дослідження вважають, що кофеїн обмежує приплив крові до плаценти, що негативно впливає на ріст дитини. Свої висновки вчені зробили на основі спостережень за 941 парою матерів і дітей.

      via GIPHY

      Обсяг кофеїну в раціоні матері також скорочує зростання малюка і окружність його голови. Він впливає на зменшення гестаційного віку, що визначає тривалість вагітності. Спостереження показали, щожінки, які вживали максимум кофеїну, народжували дітей, які мали вагу на 170 грам менше, в порівнянні з малюками від мам, які вживали мінімум кофеїну.

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      Теги: Здоров'я Здорове харчування Вагітність і пологи Діти
      Джерело: 24 Канал
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