Як кавовий аромат впливає на організм: цікавий факт

Кавовий аромат здатний покращити у людей виконання аналітичних завдань, зокрема, складного стандартизованого тесту GMAT для вступників до зарубіжних бізнес-шкіл.

Про це повідомили експерти Технологічного інституту Стівенс в США, йдеться у прес-релізі на MedicalXpress. Такий вплив аромату кави обумовлений ефектом плацебо самонавіювання).

Читайте також: Супрун розвінчала популярний міф про морозиво і біль у горлі

Вони провели експеримент, у якому взяли участь близько 100 студентів, які пройшли стандартизований тест для визначення здатності успішно навчатися в бізнес-школах Graduate Management Admission Test, який містить 10 питань з алгебри.

В одній дослідній групі студенти виконували завдання у приміщенні, наповненому ароматом кави. В результаті з'ясувалось, що вони краще виконали тест, ніж ті, що були в контрольній групі.

У другій частині дослідження вчені провели опитування на тему "Як різні запахи впливають на діяльність людини". Більшість респондентів зазначали, що аромат кави підвищує пильність та енергійність, збільшує продуктивність і покращує виконання різних завдань.

Оскільки у кавовому ароматі немає кофеїну, добрі результати тестів науковці пояснюють самонавіюванням. Такий ефект плацебо може бути корисним в різних сферах життя.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.