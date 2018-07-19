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Як кавовий аромат впливає на організм: цікавий факт

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Як кавовий аромат впливає на організм
Як кавовий аромат впливає на організм / unsplash.com

Кавовий аромат здатний покращити у людей виконання аналітичних завдань, зокрема, складного стандартизованого тесту GMAT для вступників до зарубіжних бізнес-шкіл.

Про це повідомили експерти Технологічного інституту Стівенс в США, йдеться у прес-релізі на MedicalXpress. Такий вплив аромату кави обумовлений ефектом плацебо самонавіювання). 

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Вони провели експеримент, у якому взяли участь близько 100 студентів, які пройшли стандартизований тест для визначення здатності успішно навчатися в бізнес-школах Graduate Management Admission Test, який містить 10 питань з алгебри.

В одній дослідній групі студенти виконували завдання у приміщенні, наповненому ароматом кави. В результаті з'ясувалось, що вони краще виконали тест, ніж ті, що були в контрольній групі.

via GIPHY

У другій частині дослідження вчені провели опитування на тему "Як різні запахи впливають на діяльність людини". Більшість респондентів зазначали, що аромат кави підвищує пильність та енергійність, збільшує продуктивність і покращує виконання різних завдань.

Оскільки у кавовому ароматі немає кофеїну, добрі результати тестів науковці пояснюють самонавіюванням. Такий ефект плацебо може бути корисним в різних сферах життя.

via GIPHY

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Теги: LifeStyle Здоров'я Лікування дослідження Здорове харчування Медицина
Джерело: 24 Канал
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