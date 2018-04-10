Як керівник САП допомагає ТОП-копупціонерам

Минулого тижня багато-хто був шокований записами з кабінету керівника Антикорупційної прокуратури – Назара Холодницького. Вся країна на власні вуха почула як Холодницький у власному в кабінеті знищує результати важкої роботи антикорупційних прокурорів та детективів НАБУ.

В одних кримінальних провадженнях керівник САП вимагає не чіпати впливових фігурантів, наприклад мера Одеси Труханова, або перешкоджає покаранню цих фігурантів, наприклад тоді ще голови НАЗК Наталію Корчах. В інших справах Холодницький особисто попереджає фігурантів про обшуки, інструктує як брехати на допитах і обіцяє все "зарішати". Як, наприклад, у справі з пропозицією хабаря в.о. міністру охорони здоров’я Супрун.

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А ще прямо у власному кабінеті Холодницький обіцяє народному депутату Логвиньскому (три справи по якому розслідує НАБУ) зливати інформацію про хід цих розслідувань, наголошуючи, що депутату нічого не загрожує. Холодницький допомагав Фірташу втримати контроль над Запорізьким титано-магніємви комбінатом. Навмисно наробивши очевидних, дитячих помилок, його підлеглі майже на рік затягнули початок судового розгляду.

Для приклад,у вони двічі забули докласти квитанцію про сплату судового збору, просто взяли і забули. Такі забудькуваті прокурори з зарплатами по 50 тисяч гривень. Коли судовий розгляд нарешті почався, прокурори банально не надавали суду базові докази.

Ще більше кричущим свідченням Холодницького допомогти ТОП-корупціонерам стала справа Злочевського. Нагадаю, що це міністр природніх ресурсів Януковича. В тій справі детективи Антикорупційного Бюро передали в САП докази, які гарантовано дозволяли Холодницькому повернути державі контроль на газовими свердловинами на Заході України.

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Знаєте, що зробив Холодницький? 9 місяців ховав ці докази в себе. Це при тому, що закон дає лише 6 місяців, щоб звернутися з ними в суд. На 9, чуєте, лише на 9 місяць Холодницький поніс ті докази в суд. Судді абсолютно законно відмовив його у розгляді. Таким чином Холодницький забетонував міністру природніх ресурсів Януковича контроль за нашими газовими свердловинами.

До речі, на 4 рік Революції Гідності найбільша кількість спеціальних дозволів на користування нашим надрами належить кампаніям Миколи Злочевського – міністру природніх ресурсів Януковича.



Дозволи Злочевського та Фукса

Матеріали негласних слідчих дій, проведених Антикорупційним Бюро, довели, що такі злочинні дії Холодницького були систематичними. Записи показали, що лише продовж одного місяця Холодницький умисно підставив під загрозу щонайменше 10 проваджень по ТОП-корупціонерах.

Це частина розмови між керівником САП та його заступником про те, як відмазати від покарання мера Одеси Труханова. Останнього НАБУ підозрює у заволодінні 185 мільйонами гривень міського бюджету. На записі Холодницький з колегою обговорюють "схему виведення" Труханова, якою останні поділились з ними, вирішують кого затримувати, а кого ні.

– Якщо треба вивести Труханова, то на це закриваємо очі.

– Ну давай всіх, крім Труханова до зайняття позиції.

На цій частині запису антикурупційний прокурор доповідає про перебіг розслідування щодо тодішньої голови НАЗК Наталії Корчак. Він говорить, що детективи НАБУ задокументували факт використання Корчак незадекларованого автомобіля. Тому потрібно підписати клопотання та надати їм доступ до речей і документів. Але Холодницький різко переводить тему.

За 2 дні після цієї розмови заступник Холодницького повертає клопотання детективам НАБУ без погодження, пояснюючи, що керівник САП не вважає це за доцільне. Так Холодницький, порушуючи закон, втрутився у діяльність прокурора і заблокував розслідування НАБУ щодо незаконного збагачення Корчак.

Робочий кабінет керівника САП Холодницького, у якому знаходяться він та його друг — заступник директора ТОВ "Акварелі Девелопмент Холдінг". Останній виступає свідком у справі щодо пропозиції хабаря в.о. міністра охорони здоров’я Уляні Супрун. У розмові далі Холодницький попереджає свого друга про обшуки та детально інструктує, що брехати під час допиту, а також обіцяє, що все "зарішає" з міським головою Вишневого.

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На оприлюднених записах Холодницький вчиняє криміналі злочини, за які має бути не просто звільненим, а сісти в тюрму. Проблема в тому, що розслідує ці злочини Генеральна Прокуратура, а не Антикорупційне Бюро. Детективи останнього лише провели негласні слідчі дії і, згідно закону, передали матеріали в Генпрокуратуру. Ефективність останньої викликає в мене серйозні сумніви, підкріплені гіркім досвідом десятків злитих прокурорами справ.

Паралельно Директор НАБУ Ситник і генпрокурор Луценко офіційно звернулися до Кваліфікаціно-дисциплінарної комісії прокурорів з вимогою звільнити Холодницького. Проблема в тому що, це – саме та комісія, яка не звільнила з посади екс-головного прокурора сил АТО Кулика, кримінальну справу по незаконному збагаченні якого антикорупційне Бюро передало в суд. І це саме та комісія, яка вліпила догану антикорупційному прокурору Пєрову, який керує провадженням про олігарха Мартиненку, за хлопок дверима в суді.