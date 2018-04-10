Як керівник САП допомагає ТОП-копупціонерам
Минулого тижня багато-хто був шокований записами з кабінету керівника Антикорупційної прокуратури – Назара Холодницького. Вся країна на власні вуха почула як Холодницький у власному в кабінеті знищує результати важкої роботи антикорупційних прокурорів та детективів НАБУ.
В одних кримінальних провадженнях керівник САП вимагає не чіпати впливових фігурантів, наприклад мера Одеси Труханова, або перешкоджає покаранню цих фігурантів, наприклад тоді ще голови НАЗК Наталію Корчах. В інших справах Холодницький особисто попереджає фігурантів про обшуки, інструктує як брехати на допитах і обіцяє все "зарішати". Як, наприклад, у справі з пропозицією хабаря в.о. міністру охорони здоров’я Супрун.
Читайте також: Чому керівники компаній не подають декларації
А ще прямо у власному кабінеті Холодницький обіцяє народному депутату Логвиньскому (три справи по якому розслідує НАБУ) зливати інформацію про хід цих розслідувань, наголошуючи, що депутату нічого не загрожує. Холодницький допомагав Фірташу втримати контроль над Запорізьким титано-магніємви комбінатом. Навмисно наробивши очевидних, дитячих помилок, його підлеглі майже на рік затягнули початок судового розгляду.
Для приклад,у вони двічі забули докласти квитанцію про сплату судового збору, просто взяли і забули. Такі забудькуваті прокурори з зарплатами по 50 тисяч гривень. Коли судовий розгляд нарешті почався, прокурори банально не надавали суду базові докази.
Ще більше кричущим свідченням Холодницького допомогти ТОП-корупціонерам стала справа Злочевського. Нагадаю, що це міністр природніх ресурсів Януковича. В тій справі детективи Антикорупційного Бюро передали в САП докази, які гарантовано дозволяли Холодницькому повернути державі контроль на газовими свердловинами на Заході України.
Читайте також: Три найцікавіші епізоди з розсекречених матеріалів, де Холодницький обіцяв "порішати" справи
Знаєте, що зробив Холодницький? 9 місяців ховав ці докази в себе. Це при тому, що закон дає лише 6 місяців, щоб звернутися з ними в суд. На 9, чуєте, лише на 9 місяць Холодницький поніс ті докази в суд. Судді абсолютно законно відмовив його у розгляді. Таким чином Холодницький забетонував міністру природніх ресурсів Януковича контроль за нашими газовими свердловинами.
До речі, на 4 рік Революції Гідності найбільша кількість спеціальних дозволів на користування нашим надрами належить кампаніям Миколи Злочевського – міністру природніх ресурсів Януковича.
Дозволи Злочевського та Фукса
Матеріали негласних слідчих дій, проведених Антикорупційним Бюро, довели, що такі злочинні дії Холодницького були систематичними. Записи показали, що лише продовж одного місяця Холодницький умисно підставив під загрозу щонайменше 10 проваджень по ТОП-корупціонерах.
– Якщо треба вивести Труханова, то на це закриваємо очі.
– Ну давай всіх, крім Труханова до зайняття позиції.
Читайте також: Про гучні справи Холодницького і затягування справ НАБУ
Запам’ятайте обличчя Віктора Шемчука. Колись він сяде в тюрму, а його майно конфіскують. До цього часу, не подавайте йому руки, – такі як він мають бути вигнанцями серед нормальних людей.
Віктор Шемчук
Як ви розумієте, на дисциплінарну комісію з такими "шемчуками" особливих сподівань немає.