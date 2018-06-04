13:27
4 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
27°C 15°C
  • вівторок
    25°C 16°C
  • середа
    19°C 13°C
  • четвер
    23°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Російське кохання Трампа. Життя без Путіна
Вєсті Кремля
19:14, 2 червня
Вєсті.UA. Жир. Молитовний сніданок з українським Трампом. Злий клоун Мураєв
Вєсті.UA
18:51, 2 червня
Куди
ЦРУ
09:14, 1 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Студентська сесія
Згадати все
00:27, 2 червня
Телеканал новин 24 Новини Вагітність і діти
ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ

Як кількість дітей впливає на здоров'я жінки

1565 Читать новость на русском
Багатодітні жінки мають схильність до інфаркту:
Багатодітні жінки мають схильність до інфаркту: / yavahitna.com.ua

Жінки, які народили більше однієї дитини, мають на 40% більший ризик виникнення серцевого нападу.

Про це заявили британські науковці з Кембриджського університету, передає Independent.

Найбільший ризик виникнення інфаркту існує у матерів, які мають п’ять та більше дітей. У них імовірне виникнення серцево-судинних захворювань на 30%.

Читайте також: Вчені встановили одну з причин розвитку шизофренії

Також наявність п’яти та більше дітей є головною причиною серцевих нападів, збільшує ризик серцевої недостатності на 17% та ризик інсульту – на 25%.

А у жінок, у яких відбувалось завмирання плоду чи викидень, ризик виникнення серцево-судинних захворювань на 60% більший, ніж у матерів, які народили двох дітей.

Такий ризик вчені пояснюють тим, що для жінки вагітність та пологи є серйозним навантаженням на організм. Окрім того, додатковий стрес та збільшення обов’язків через появу нового члена сім’ї залишають менше часу для піклування про себе.

Зі слів дослідників, вони сподіваються, що дані їхніх спостережень стануть додатковою мотивацією для батьків багатодітних сімей – щоб вжити додаткових заходів для захисту свого серця.

Що таке інфаркт? Це вид локального змертвіння тканин органа, що виникає внаслідок раптового (гострого) порушення місцевого кровообігу: тромбоз, емболія, спазм судин, різке зниження артеріального тиску та інше.

Теги: Здоров'я дослідження Вагітність і діти Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Настала та эра, когда достоверной информации теперь вообще нет и проверить негде
сьогодні, 12:02 Настала та эра, когда достоверной информации теперь вообще нет и проверить негде
Володимир Співаковський 391
В Луганске люди торгуют старьем, лишь бы выжить
сьогодні, 08:40 В Луганске люди торгуют старьем, лишь бы выжить
Ольга Черненко 1936
3 червня, 22:10 "Вбивство" Бабченка, як кинути курити та проблеми російської армії – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1139
Найсмішніші меми тижня:
3 червня, 20:00 Найсмішніші меми тижня: "воскресіння" Бабченка та кіт-бодібілдер
1807
Загибель дівчинки-патріотки на Донбасі та жахливі деталі життя депутата Гури – топ-5 відео тижня
3 червня, 19:30 Загибель дівчинки-патріотки на Донбасі та жахливі деталі життя депутата Гури – топ-5 відео тижня
903
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук