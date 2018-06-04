Як кількість дітей впливає на здоров'я жінки

Жінки, які народили більше однієї дитини, мають на 40% більший ризик виникнення серцевого нападу.

Про це заявили британські науковці з Кембриджського університету, передає Independent.

Найбільший ризик виникнення інфаркту існує у матерів, які мають п’ять та більше дітей. У них імовірне виникнення серцево-судинних захворювань на 30%.

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Також наявність п’яти та більше дітей є головною причиною серцевих нападів, збільшує ризик серцевої недостатності на 17% та ризик інсульту – на 25%.

А у жінок, у яких відбувалось завмирання плоду чи викидень, ризик виникнення серцево-судинних захворювань на 60% більший, ніж у матерів, які народили двох дітей.

Такий ризик вчені пояснюють тим, що для жінки вагітність та пологи є серйозним навантаженням на організм. Окрім того, додатковий стрес та збільшення обов’язків через появу нового члена сім’ї залишають менше часу для піклування про себе.

Зі слів дослідників, вони сподіваються, що дані їхніх спостережень стануть додатковою мотивацією для батьків багатодітних сімей – щоб вжити додаткових заходів для захисту свого серця.

Що таке інфаркт? Це вид локального змертвіння тканин органа, що виникає внаслідок раптового (гострого) порушення місцевого кровообігу: тромбоз, емболія, спазм судин, різке зниження артеріального тиску та інше.